WDR-Sport SGS Essen verliert umkämpftes Spiel in Bremen Stand: 02.11.2024 13:50 Uhr

Die SGS Essen hat in der Fußball-Bundesliga der Frauen ihre zweite Niederlage in Folge kassiert.

Die Essenerinnen verloren am Samstag (02.11.2024) beim Tabellennachbarn SV Werder Bremen mit 0:1 (0:0).

In der ersten Halbzeit der Partie des achten Spieltags neutralisierten sich die Mannschaften gegenseitig, die 1.121 Zuschauer sahen zunächst nur wenige Torchancen. Dank des Einsatzes von Lilli Purtscheller kämpfte sich Essen in der 16. Minute in den Werder-Strafraum vor - doch der Schuss von SGS-Mittelfeldspielerin Julie Terlinden geriet zu harmlos und war leichte Beute für Bremens Torhüterin Livia Peng.

Die beste Werder-Chance vor der Halbzeitpause hatte in der 30. Minute Caroline Siems - sie kam zentral im Strafraum zum Abschluss, ihr Schuss aus etwa zwölf Metern flog aber rechts am SGS-Tor vorbei.

In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit wirkte Bremen aktiver. Doch dann wurden die Gäste immer druckvoller: SGS-Offensivspielerin Laureta Elmazi zog aus etwa 18 Metern Torentfernung ab - ihr Schuss verfehlte das Werder-Tor nur knapp (59. Minute).

Mahmoud trifft für Werder

Es schien, als würde der Revierklub die Kontrolle über das Spiel übernehmen, doch dann schlugen die Bremerinnen zu: Die eingewechselte Werder-Stürmerin Tuana Mahmoud erzielte in der 68. Minute das 1:0 für ihre Mannschaft. Die 21-Jährige hatte sich über einige Meter gegen die Essener Verteidigerinnen Vanessa Fürst und Beke Sterner behauptet und blieb dann auch beim Abschluss im Strafraum nervenstark. SGS-Torhüterin Sophia Winkler war an Mahmouds überlegtem Schuss dran, konnte ihn aber nicht entscheidend abwehren.

Essen reagierte kämpferisch auf den Gegentreffer: SGS-Angreiferin Natasha Kowalski schoss aus rund 20 Metern Entfernung auf das Werder-Tor, doch Keeperin Peng parierte den Ball sicher (72.).

Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase, ein weiterer Treffer fiel jedoch nicht mehr. So musste die SGS die fünfte Niederlage der Bundesliga-Saison hinnehmen. Die Essenerinnen verpassten die Gelegenheit, in der Bundesliga-Tabelle an Bremen vorbeizuziehen. Die Mannschaft von SGS-Trainer Markus Högner belegt weiter neunten Tabellenplatz.

Essen nun gegen Leipzig

Für die SGS geht es am 11. November in der Bundesliga weiter: Die Essenerinnen empfangen RB Leipzig zum Montagsspiel im Stadion an der Hafenstraße, Anstoß ist um 18.00 Uhr.