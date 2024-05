WDR-Sport SGS Essen nimmt drei Punkte aus Freiburg mit Stand: 05.05.2024 15:55 Uhr

Durch einen Sieg beim SC Freiburg hat die SGS Essen Platz fünf in der Frauen-Bundesliga gefestigt und Platz drei weiter im Blick.

Dank eines Tores von Ramona Maier (64.) setzte sich Essen am Sonntagnachmittag mit 1:0 (0:0) durch und blieb im sechsten Liga-Spiele in Folge ohne Niederlage. Als Tabellenfünfter hat die SGS bei noch vier verbleibenden Saisonspielen sechs Punkte Rückstand auf Rang drei, der zur Champions-League-Qualifikation berechtigen würde.

Chancen auf beiden Seiten nicht genutzt

Freiburg war zu Beginn die aktivere Mannschaft und spielte mutig nach vorne. Die erste gute Chance in der Partie hatte Freiburg nach einer Ecke von Selina Vobian. Janina Minge (10.) nahm den Ball am zweiten Pfosten volley, schoss aber über das Tor. Essen hatte seine erste nennenswerte Chance durch Natasha Kowalski (35.), die bei einem Freistoß auf die kurze Ecke zielte, doch SCF-Keeperin Rafaela Borggräfe war zur Stelle.

In der 39. Minute spielte Borggräfe am Fünfmeterraum einen Fehlpass in die Füße von SGS-Angreiferin Maier, doch die Freiburger Torhüterin bügelte ihren Patzer mit einer Parade wieder aus. Auf der Gegenseite senkte sich eine zu kurz geratene Flanke von Alicia-Sophie Gudorf (41.) beinahe in den linken Winkel.

Kurz vor der Halbzeitpause hatte die beiden Teams jeweils die bis dahin beste Chance im Spiel. Zunächst verfehlte die frei links im Strafraum stehende Laureta Elmazi (44.) das lange Eck des SCF-Tores um Zentimeter, dann parierte Essens Keeperin Sophia Winkler (45.+2) nach einem Freiburger Konter einen Schuss von Lisa Kolb aus wenigen Metern.

Maier staubt nach Freistoß ab

In der zweiten Halbzeit begegneten sich die Teams weiter auf Augenhöhe. Essen ging schließlich nach einem Freistoß in Führung, wieder sah Borggräfe dabei unglücklich aus. Die Freiburger Torhüterin traf bei ihrer Abwehraktion etwa sechs Meter vor dem Tor eine Mitspielerin, sodass der Ball Essens Maier (64.) vor die Füße sprang. Die SGS-Stürmerin staubte aus kurzer Distanz zum 1:0 ab.

Zehn Minuten später tauchte Maier (74.) nach einem Pass frei vor dem Freiburger Tor auf und wurde im Strafraum von Steuerwald gefoult - doch Maier stand im Abseits. Freiburg hatte in der Schlussphase mehr Ballbesitz, doch Essen verteidigte souverän und ließ keine Chancen mehr zu.

NRW-Duell für SGS Essen gegen Köln

Am vorletzten Spieltag der Frauen-Bundesliga empfängt die SGS Essen den 1. FC Köln zum NRW-Duell (Samstag, 12 Uhr).