3. Liga Münsters Keeper Schulze Niehues lässt Duisburg verzweifeln Stand: 30.09.2023 15:55 Uhr

Preußen Münster hat sich beim MSV Duisburg ein torloses Remis erkämpft. Bedanken konnten sich die Preußen vor allem bei ihrem Torhüter.

Der MSV Duisburg ist zuhause gegen Preußen Münster nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Am Samstag (30.09.2023) war der MSV über weite Strecken die bessere Mannschaft, scheiterte jedoch immer wieder am Münsteraner Schlussmann Max Schulze Niehues.

Duisburg mit den besseren Gelegenheiten

Die noch sieglosen Duisburger hatten die erste Chance der Partie: Caspar Jandar zielte jedoch bei seinem Abschluss zu hoch. Im Anschluss entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel ohne große Highlights. Erst nach einer halben Stunde wurde es wieder gefährlich, als Chinedu Ekene den Münsterander Torhüter Max Schulze Niehues prüfte.

Der MSV blieb die bessere Mannschaft. Einen feinen Pass nahm Benjamin Girth zu unsauber mit und brachte sich so selbst um eine exzellente Schussposition (37.). Aus dem Nichts endstand für Preußen Münster plötzlich die beste Chance der Partie: Luca Bazzoli traf mit einem Schuss aus 15 Metern nur den Querbalken (38.). Auf der Gegenseite parierte Schulze Niehues einen Kopfball von Ekene kurz vor der Pause herausragend (43.).

Schulze Niehues und Latte retten Preußen

Nach der Pause erwischte Preußen fast den Traumstart: Daniel Kyerewaa schloss nach 60 Sekunden aus spitzem Winkel ab, MSV-Keeper Vincent Müller hielt den Ball erst im Nachfassen. Duisburg kam erstmals nach rund zehn Minuten gefährlich vor den Münsteraner Kasten, doch Ekene scheiterte erneut an Schulze Niehues.

Der Schlussmann der Gäste entwickelte sich mehr und mehr zum Mann des Tages: Einen Kopfball von Marvin Knoll hielt er erneut sehr stark (64.). Münster versuchte, dagegen zu halten - die Partie wogte hin und her. Die besseren Chancen besaß weiter der MSV, doch auch Jandar fand seinen Meister in Schulze Niehues (70.). Münster verteidigte in der Schlussphase das Remis leidenschaftlich. Nach vorne fehlte die letzte Durchschlagskraft. In der Nachspielzeit scheiterte Duisburgs Philipp König an der Latte und verpasste das erlösende Tor.