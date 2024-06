WDR-Sport Schotten-Fans quartieren sich zur EM in Wattenscheid ein Stand: 13.06.2024 18:25 Uhr

Die SG Wattenscheid freut sich auf Fanfreunde aus Schottland. Die zwölf Schotten kommen zur EM ins Ruhrgebiet und reisen von dort aus zu den Spielen ihrer Mannschaft.

Von Maya Graef

Es ist ein ganz besonderer Besuch, den die SG Wattenscheid zur Fußball-Europameisterschaft erwartet. Eine Delegation des schottischen Clubs FC Queen´s Park aus Glasgow kommt am Donnerstagabend ins Ruhrgebiet, um von hier aus zu den EM-Spielen ihrer Nationalmannschaft zu reisen.

Jahrelange Fanfreundschaft mit Wattenscheid

Die zwölf Schotten haben sich den Bochumer Stadtteil Wattenscheid ganz bewusst als ihr EM-Quartier ausgesucht. Denn ihr Club hat seit 2005 eine Fanfreundschaft mit der SG Wattenscheid.

Das Wappen für die gemeinsame Fanfreundschaft

Man kennt sich seit Jahren, hat sich auch schon gegenseitig besucht - klar, dass man da auch gemeinsam die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland erleben will. Zumal Deutschland und Schottland in der Vorrunde in einer Gruppe sind.

Mit alle Mann im Zug nach München

Am Donnerstag wird nach einer späten Landung in Düsseldorf nur noch schnell die Ferienwohnung in Wattenscheid bezogen. Und dann geht es am Freitag zusammen mit den deutschen Fanfreunden mit dem Zug nach München, wo Deutschland und Schottland die EM am Abend eröffnen werden.

Am nächsten Mittwoch reisen die Schotten dann zum Spiel gegen die Schweiz nach Köln. Zum Schluss geht es noch einmal weit in den Süden - nach Stuttgart - zum Spiel Schottland gegen Ungarn. Und sollte die schottische Nationalmannschaft weiterkommen, verlängern die zwölf Schotten natürlich auch ihren Aufenthalt in Wattenscheid.