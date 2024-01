WDR-Sport Schalke vor Kellerduell in Kaiserslautern - Churlinov eine Option Stand: 24.01.2024 16:22 Uhr

Nach der Pleite gegen den HSV sollen für Schalke nun in Kaiserslautern die ersten Punkte des Jahres her. Am Betzenberg könnte auch Winterzugang Darko Churlinov sein schnelles Comeback geben.

Schalkes Trainer Karel Geraerts gibt sich nach dem Rückschlag zum Rückrunden-Auftakt gegen den Hamburger SV gelassen. "Die Tabelle ist eng. Natürlich muss man sich ein bisschen umschauen, wenn man mal nicht gewinnt", sagte Geraerts am Mittwoch (24.01.2024). "Wichtig ist aber, dass ich Fortschritte sehe im Team. Deshalb gerate ich nach einer Niederlage jetzt nicht direkt in Panik."

Geraerts: "Das fühlt sich an wie ein Pokalspiel"

Nach der 0:2-Pleite gegen den HSV ist Schalke nur noch drei Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. Dieses Polster soll nach Möglichkeit schon am Freitag (18.30 Uhr) vergrößert werden. Dann treten die Gelsenkirchener beim Tabellennachbarn 1. FC Kaiserslautern an. Geraerts erwartet eine hitzige Partie: "Das fühlt sich an wie ein Pokalspiel. Rund 50.000 Menschen im Stadion werden gegen uns sein. Das muss einem doch Energie geben."

Bei Lautern steht sein Schalker Vor-Vorgänger Dimitrios Grammozis nach wenigen Spielen als Trainer schon wieder arg unter Druck. "Wir haben das mitbekommen, fokussieren uns aber nur auf uns selbst", sagte Geraerts.

Churlinov steht bereit, Kaminski und Schallenberg fehlen

Gegen Kaiserslautern könnte dann auch gleich Winterzugang Darko Churlinov sein Comeback geben. "Er hat einen guten Eindruck gemacht und ist sehr motiviert, uns zu helfen", sagte der Trainer: "Wenn ein Spieler im Kopf bereit ist, wird der Körper folgen."

Churlinov, der bereits in der Saison 2021/22 für die Königsblauen gespielt hatte, war erst am Dienstag zum Team gestoßen. Er wurde bis zum Saisonende vom englischen Premier-League-Klub FC Burnley ausgeliehen - mit einer Kaufoption. Seitdem hat der 23-Jährige nur zweimal in Gelsenkirchen trainiert. Ein bisschen Bedenkzeit will sich Geraerts daher noch nehmen und erst nach dem Abschlusstraining entscheiden, ob Churlinov auf dem Betzenberg bereits zum Kader gehört.

Verzichten muss Schalke am Freitag auf den gelbgesperrten Innenverteidiger Marcin Kaminski. Als "logischen Ersatz" hat Geraerts Timo Baumgartl im Blick, der zuletzt im Oktober in der Startelf stand. "Er wartet schon sehr lange. Wenn der Moment da ist, zähle ich auf ihn", sagte der Belgier. Auch Mittelfeldspieler Ron Schallenberg fehlt wegen einer Gelbsperre.

Heekeren wechselt nach Belgien

Den Gelsenkirchenern vorerst ganz den Rücken gekehrt hat Ersatzkeeper Justin Heekeren. Er wurde bis zum Saisonende an den belgischen Zweitligisten Patro Eisden Maasmechelen ausgeliehen. Der 23-Jährige, der bislang zweimal in der 2. Bundesliga im Tor stand, soll Spielpraxis sammeln. "In Maasmechelen hat er einen Trainer, der selbst belgischer Nationaltorhüter war. Da kann er viel lernen", sagte Geraerts mit Blick auf Maasmechelens Coach Stijn Stijnen.