WDR-Sport Schalke bestreitet erstes Samstagabend-Spiel Stand: 09.07.2024 17:37 Uhr

Die ersten beiden Spieltage sind nun terminiert: Der langjährige Erstligist Schalke 04 bestreitet in der 2. Bundesliga das erste Topspiel der Saison am Samstagabend.

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mitteilte, treffen die Königsblauen am 3. August (20.30 Uhr) auf Eintracht Braunschweig. Wie bereits in der Vorwoche angekündigt, wird es zum Start ausnahmsweise nur ein Freitagsspiel geben. Jenes bestreitet der 1. FC Köln gegen seinen Ex-Trainer Steffen Baumgart und den Hamburger SV.

Als erster Aufsteiger steigt Jahn Regensburg am Samstagmittag (13 Uhr) bei Hannover 96 in die Saison ein, es folgen am Sonntag (jeweils 13.30 Uhr) der SSV Ulm gegen den Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern sowie Preußen Münster gegen die SpVgg Greuther Fürth. Höhepunkt des 2. Spieltags ist das Topspiel zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC am Samstagabend (20.30 Uhr), dazu gibt es freitags (18.30 Uhr) ein erstes Aufsteigerduell zwischen Ulm und Regensburg.

Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen sollen in der kommenden Woche folgen, wenn auch die ersten Anstoßzeiten für die Bundesliga festgelegt werden.

Die ersten beiden Zweitliga-Spieltage im Überblick:

1. Spieltag:

Freitag, 2. August 2024:

1. FC Köln - Hamburger SV (20.30)



Samstag, 3. August 2024:

Hannover 96 - Jahn Regensburg (13.00)

Hertha BSC - SC Paderborn (13.00)

1. FC Magdeburg - SV Elversberg (13.00)

Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg (13.00)

Schalke 04 - Eintracht Braunschweig (20.30)



Sonntag, 4. August 2024:

SpVgg Greuther Fürth - Preußen Münster (13.30)

SSV Ulm - 1. FC Kaiserslautern (13.30)

Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf (13.30)

2. Spieltag:

Freitag, 9. August 2024:

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth (18.30)

Jahn Regensburg - SSV Ulm (18.30)



Samstag, 10. August 2024:

Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC (13.00)

SV Elversberg - 1. FC Köln (13.00)

1. FC Nürnberg - Schalke 04 (13.00)

Hamburger SV - Hertha BSC (20.30)



Sonntag, 11. August 2024:

SC Paderborn - Darmstadt 98 (13.30)

Eintracht Braunschweig - 1. FC Magdeburg (13.30)

Preußen Münster - Hannover 96 (13.30)