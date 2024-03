WDR-Sport Schalke 04 wieder mit Ouedraogo: Der Blick geht nach oben Stand: 07.03.2024 17:13 Uhr

Schalke 04 hat wieder einmal eine turbulente Woche hinter sich. Erst war da der Überraschungserfolg gegen St. Pauli, dann die Trennung von André Hechelmann. Am Samstag wartet Paderborn, wieder mit dabei: Youngster Assan Ouedraogo.

Nach dem Befreiungsschlag gegen Tabellenführer FC St. Pauli am vergangenen Wochenende (3:1) will Schalke 04 im NRW-Duell gegen den SC Paderborn am Samstag (13 Uhr) nachlegen.

"Mir gefällt, was ich sehe"

"Paderborn ist ein gutes und kompaktes Team. Wir brauchen eine ähnliche Überzeugung wie gegen St. Pauli", sagte Schalkes Trainer Karel Geraerts. Vor dem Spiel gegen die Hamburger habe er ein gutes Gefühl gehabt, weil er im Training "den Hunger und die Zusammengehörigkeit der Mannschaft" gesehen habe. "Jetzt habe ich wieder ein gutes Gefühl", betonte er, "mir gefällt, was ich sehe."

Trennung von Hechelmann unter der Woche

Die Stimmung, die nach dem Überraschungserfolg herrschte, wurde unter der Woche allerdings durch eine Personalentscheidung getrübt. Die Königsblauen gaben die Trennung vom Technischen Direktor André Hechelmann bekannt. Für Geraerts kam die Entscheidung unerwartet. "Ich wurde bereits im Vorfeld informiert, was gut war. An sich kam es überraschend", sagte der Belgier.

"Wir haben uns gut verstanden. Ich bin André sehr dankbar. Zusammen mit Peter Knäbel hat er mich zu Schalke gebracht. Nur weil sie jetzt weg sind, verschwindet mein Respekt nicht", betonte der Coach.

Sportvorstand Knäbel und der Tabellen-14. hatten sich bereits zu Beginn des Jahres getrennt. An Spekulationen über eine mögliche Hechelmann-Nachfolge wollte sich Geraerts nicht beteiligen: "Da bin ich im Moment nicht involviert."

Youngster Ouedraogo vor Comeback

Der 42-Jährige ist guter Dinge, dass die jüngste Personalentscheidung in der Chefetage keinen negativen Einfluss auf seine Mannschaft haben wird. "Es ist immer hart, wenn Entscheidungen wie diese getroffen werden. Aber es geht im Fußball immer weiter. Wir müssen unseren Fokus auf das Spiel gegen Paderborn legen", forderte er.

Vor seinem Comeback im Schalke-Trikot steht Youngster Assan Ouedraogo. Der 17-Jährige, der bereits auf elf Profieinsätze und einen Treffer kommt, wird am Samstag nach fast fünf monatiger Verletzungspause aller Voraussicht nach wieder zum Kader gehören.

"Er hat im Training gezeigt, dass er zurück ist. Er ist eine Option", sagte Geraerts am Donnerstag. Ouedraogo hatte im November bei der U17-WM einen Syndesmoseriss erlitten. In den vergangenen Wochen war er im Training wieder an die Mannschaft herangeführt worden, am vergangenen Sonntag hatte der 17-Jährige bei der U23 in der Regionalliga eine Halbzeit lang gespielt. Der hochtalentierte Mittelfeldspieler wird unter anderem von Bayern München und RB Leipzig umworben.

S04 kämpft um Klasse, für SCP geht Blick nach oben

Mit einem Sieg gegen Paderborn könnte Schalke den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt aktuell fünf Punkte.

Die Ostwestfalen mischen hingegen weiterhin kräftig mit im Aufstiegsrennen. Punktgleich mit Hannover 96 und Greuther Fürth hat Paderborn nur drei Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Hamburger SV. Weitere zwei Punkte davor steht Holstein Kiel. Auch Fortuna Düsseldorf auf dem siebten Platz ist noch in Schlagdistanz.