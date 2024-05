WDR-Sport Leonhard Korus verlässt die Iserlohn Roosters Stand: 20.05.2024 19:36 Uhr

Die Iserlohn Roosters und Verteidiger Leonhard Korus gehen getrennte Wege. Der 22-Jährige wechselt zur neuen Saison in die DEL2.

Wie die Sauerländer am Montag mitteilten, schließt sich Korus den Ravensburg Towerstars an. Der Verteidiger war im Sommer 2022 an den Seilersee gewechselt und kam seitdem in elf DEL-Spielen für die Roosters zum Einsatz. Die Saison 2022/23 verbrachte Korus in der amerikanischen Nachwuchsliga NAHL und spielte in der vergangenen Spielzeit zudem per Förderlizenz beim Herner EV und den Hannover Scorpions.

"Leo hat sich während seiner Zeit bei uns als Spieler und als Mensch sehr gut entwickelt, aber er hatte den Wunsch nach einer neuen Perspektive", erklärt Kaderplaner Axel Müffeler den Wechsel.