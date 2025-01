WDR-Sport Schalke 04: Karius, Genossen und ein (Freundschafts-) Spiel Stand: 23.01.2025 11:43 Uhr

Es sind gerade wieder bewegte Tage rund um den FC Schalke 04. Personelle und strukturelle Themen bewegen den Klub. Das Kerngeschäft Fußball und das Zweitliga-Spiel gegen den 1.FC Nürnberg geraten dabei fast in den Hintergrund.

Von Jörg Strohschein

Es gerade viel los auf Schalke, die Ereignisse überschlagen sich - mal wieder. Neuzugang Loris Karius und seine italienische Freundin und TV-Moderatorin Diletta Leotta, die offenbar keinesfalls von Mailand nach Gelsenkirchen umziehen will, sorgen in diesen Tagen für viel Glamour am Berger Feld. Aber auch der Start der neuen Genossenschaft ist in aller Munde - und viele Anhänger warten darauf, wie sich die ersten Tage in Sachen Interesse und Einnahmen entwickelt haben.

Und nicht zuletzt die Fan-Freundschaft mit dem 1.FC Nürnberg, nächster Gegner von Schalke 04 am Samstag (25.1.2025; ab 13 Uhr im Live-Audio und im Ticker), beschäftigt den Ruhrgebietsklub traditionell.

Heekeren gegen Nürnberg im Tor

Aber der Reihe nach: Eine der großen Fragen war, ob Karius bereits gegen den "Club" im Tor stehen wird. Er selbst schien bereit zu sein. "Ich merke täglich, dass ich Fortschritte mache, und ich glaube, dass ich bald bereit bin und der Mannschaft helfen kann. Mein Ziel ist es, in die bestmögliche Form zu kommen, um dann auch auf dem Platz helfen zu können.“, sagte Karius am vergangenen Dienstag.

Die Chancen stehen allerdings nicht so gut für ein Karius-Debüt: Unter der Woche verpasste die Justin Heekeren zwar noch den Start in die Schalker Trainingswoche aufgrund eines Erkältungsvirus. Aber eine Chance für Karius ist der kurzfristige Ausfall offenbar nicht. Trainer Kees van Wonderen sagte am Donnerstag: "Justin hat wieder gut trainiert und wird wieder im Tor stehen. Er ist klar die Nummer eins und Loris fordert ihn heraus."

Zeichnungsmöglichkeit für Anteilsscheine hat begonnen

Rund um das Spiel gegen die Nürnberger sollen von Seiten des Klubs auch erste Informationen über das bisherige Interesse an der Schalker Genossenschaft veröffentlicht werden. Kurz nach Zeichnungsbeginn war die Klub-Homepage aufgrund eines Server-Problems zusammengebrochen. "Mit dem ersten Tag sind wir sehr zufrieden und sind froh, dass es so gut gelaufen ist", erklärte der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann.

Mittlerweile scheint wieder alles reibungslos zu funktionieren und die finanzielle Rettung des hoch verschuldeten Klubs (über 160 Millionen Euro) kann konkrete Formen annehmen. Nicht besonders positiv für den Klub war allerdings die Nachricht, die Tillmann unmittelbar vor Zeichnungsbeginn verkündete: Ex-Aufsichtsratschef und Fleischunternehmer Clemens Tönnies werde trotz einiger Gespräche mit dem Vorstandschef im Vorfeld nicht zu den Käufern zählen.

Damit dürfte den Schalkern ein größerer Betrag durch die Lappen gehen - und das Verhältnis zwischen Tillmann und dem noch immer mit seinem Unternehmen als Sponsor tätigen Tönnies scheint zudem nicht das Beste zu sein.

Besser als gegen Braunschweig

Es wird auch an diesem Wochenende - rund um den Spieltag - viel Übernachtungsbesuch aus dem Frankenland im Ruhrgebiet geben. Denn die Fan-Freundschaft zwischen den beiden Vereinen dauert bereits über 40 Jahre an - und es haben sich langjährige Bindungen zwischen den Anhängern beider Klubs gebildet.

Alle Beteiligten können allerdings nur hoffen, dass sie eine qualitativ bessere Partie zu sehen bekommen, als sie die Schalker am vergangenen Wochenende beim torlosen und Höhepunkte-armen Spiel bei Eintracht Braunschweig vorgesetzt bekamen. Der erhoffte Schwung, den die Schalker aus den letzten drei Spielern des vergangenen Jahres (7 Punkte) hätten mitnehmen sollen, war schlicht nicht vorhanden. "Uns geht es besser, wir fühlen uns besser", sagte van Wonderen.

Vor heimischer Kulisse, die Arena Auf Schalke wird mit rund 61.000 Zuschauern wieder ausverkauft sein, sollte mal wieder ein Sieg herausspringen, auch um nicht wieder in den Tabellenkeller abzurutschen. Mit bisher acht Heim-Punkten aus acht Partien steht der S04 bislang alles andere als gut da.