WDR-Sport SC Verl holt Berkan Taz aus Mannheim zurück

SC Verl holt Berkan Taz aus Mannheim zurück Stand: 18.01.2024 16:06 Uhr

Ein alter Bekannter ist zurück in Ostwestfalen: Der Fußball-Drittligist SC Verl hat Offensivspieler Berkan Taz vom SV Waldhof Mannheim verpflichtet.

Das gab der SCV am Donnerstag (18.01.2024) bekannt. Er verbrachte die letzten eineinhalb Jahre in Mannheim. Schon in der Saison 2020/21 hat Taz die Fußballschuhe für Verl geschnürt. Damals machte er in 20 Partien fünf Treffer und steuerte drei Assists bei.

Sebastian Lange, Sportlicher Leiter der Verler, wurde in der Mitteilung zitiert: "Wir kennen Berkan sehr gut und haben seine Entwicklung in den letzten zwei Jahren immer im Blick gehabt. Er ist ein typischer Straßenfußballer – schnell, exzellent im Eins-gegen-eins und schwer vom Ball zu trennen. Sein Wechsel zu uns ist ein echter Gewinn für das Team."