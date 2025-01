WDR-Sport SC Paderborn verpflichtet Offensivspieler Terho Stand: 01.01.2025 11:45 Uhr

Der SC Paderborn hat zum Start der Wintertransferperiode den finnischen Nationalspieler Casper Terho verpflichtet.

Der 21-jährige Linksfuß kommt vom belgischen Erstligisten Royale Union Saint Gilloise per Leihe an die Pader. Das teilte der Zweitligist am Mittwoch mit.

"Casper bringt ein Profil mit, das wir in der Offensive bislang in unserem Kader nicht hatten. Mit seiner Intensität und seinen spielerischen Qualitäten ist er ein weiteres qualitativ hochwertiges Puzzleteil in unserer Offensive", sagt Paderborns Sport-Geschäftsführer Benjamin Werber. "Wir wollen mit ihm kreativer und torgefährlicher werden, ohne dabei Elemente aus unserer intensiven Spielweise zu verlieren."

Terhi kommt trotz seiner jungen Jahre bereits auf zwei Länderspiele für die A-Nationalmannschaft Finnlands. 2023 wechselte er von HJK Helsinki nach Belgien, wo er in 36 Meisterschaftsspielen zum Einsatz kam.

