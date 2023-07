WDR-Sport SC Paderborn leiht Flügelspieler des Hamburger SV aus Stand: 07.07.2023 16:55 Uhr

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat nach dem Coup mit Max Kruse einen weiteren Transfer für die Offensive perfekt gemacht.

Knapp eine Woche nach dem spektakulären Kruse-Transfer holten die Ostwestfalen Linksaußen Filip Bilbija vom Ligakonkurrenten Hamburger SV an die Pader. Das teilte der SCP am Freitag (07.07.2023) mit. Über die Wechselmodalitäten machte Paderborn keine Angaben.

"Filip passt ideal zu unserer Spielphilosophie. Er ist sehr lauffreudig und in der Offensive flexibel einsetzbar. Seine Verpflichtung macht uns in der vordersten Reihe noch variabler", wurde Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber in der Mitteilung zitiert.

Der 23 Jahre alte Bilbija war beim HSV in der abgelaufenen Saison nur Ersatzspieler, kam wettbewerbsübergreifend lediglich auf 165 Minuten Spielzeit bei 16 Einsätzen.