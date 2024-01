Leihgeschäft bis Saisonende Sancho-Rückkehr zum BVB ist perfekt Stand: 11.01.2024 13:36 Uhr

Jadon Sancho kehrt zu Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zurück. Der Vizemeister leiht den englischen Nationalspieler nach einer tagelangen Hängepartie bis zum Saisonende von Manchester United aus. Das gab der BVB am Donnerstag bekannt.

Am Dienstag hatten bereits die "Ruhr Nachrichten" und die "WAZ" berichtet, dass der 23-Jährige in den kommenden Tagen in Dortmund erwartet werde. Laut "WAZ" sollen sich die Kosten für den Deal für den deutschen Vizemeister auf rund drei Millionen Euro belaufen. Sancho spielte bereits von 2017 bis 2021 beim BVB. Dann war er für 85 Millionen Euro zu Man United in die Premier League gewechselt.

Dass der Wechsel nun realisiert wurde, ist nicht überraschend. Allerdings hatten sich die Verhandlungen lange hingezogen. Sancho hatte bereits von 2017 bis 2021 in Dortmund gespielt und mit starken Leistungen überzeugt, ehe er nach Manchester wechselte. Dort kam er jedoch nicht in Schwung, zuletzt war der Offensivspieler als Folge eines Disputs mit Teammanager Erik ten Hag suspendiert. Sancho hatte in dieser Saison nur die ersten drei Premier-League-Spiele absolviert.