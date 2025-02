3. Liga Saabrücken eiskalt - Viktoria verpasst Anschluss nach oben Stand: 28.02.2025 20:53 Uhr

Viktoria Köln hat es am 26. Spieltag der 3. Liga verpasst, Druck auf die Aufstiegsplätze zu machen. Im Spitzenspiel unterlagen die Kölner abgezockten Saarbrückern im eigenen Stadion mit 1:2 (0:1)

Elijah Krahn brachte den FCS nach 42 Minuten in Führung. Donny Bogićević traf nach 49 Minuten zum Ausgleich. Kasim Rabihic sorgte nach 65 Minuten für den Saabrücker Sieg.

Mit einem Sieg hätte die Viktoria bis auf einen Punkt an die Saarbrücker heranrücken können, bleibt nun aber mit weiter 40 Punkten vorerst weiter auf Rang fünf, könnte aber noch weiter abrutschen. Saarbrücken schiebt sich dagegen mit nun 47 Punkten auf Rang zwei, kann aber noch von Dynamo Dresden verdrängt werden.

Saarbrücken gibt den Ton an

Zu Beginn des Spiels war nicht unbedingt ersichtlich, wer hier die Heim- und wer die Auswärtsmannschaft ist. Denn Saarbrücken gab sowohl auf den Rängen als auch auf dem Rasen den Ton an. Der FCS drückte die Viktoria schon früh in die eigene Hälfte.

Aber die Kölner zeigten in dieser Phase eine ihrer großen Stärken in dieser Saison - Leidensfähigkeit. Das von einer Grippewelle getroffene Team von Olaf Janßen wehrte sich nach Kräften gegen die Saarbrücker Angrifffe und schaffte es auch, die Gäste weitestgehend vom eigenen Tor fernzuhalten. Kevin Rauhut, der den erkrankten Dudu in Tor vertrat, musste zunächst nicht entscheidend eingreifen.

Köln versuchte, mit schnellen Konterangriffen vor das Saarbrücker Tor zu kommen, wurde selbst aber auch nicht gefährlich. Gegen Ende der ersten Hälfte gestaltete sich das Spiel ausgeglichener. Der Saarbücker Druck nahm ein wenig ab, Viktoria hatte mehr vom Spiel.

Krahn trifft aus spitzem Winkel

Und ausgerechnet in diese Phase fiel die Saarbrücker Führung. Ein Kölner Klärungsverusch geriet zu kurz. Rabihic spielte einen vertikalen Pass in den Strafraum auf Krahn, der aus spitzem Winkel traf (42.).

Viktoria war nach Wiederanpfiff um eine schnelle Antwort bemüht - und hatte eine schnelle Antwort. Vier Minuten dauerte es nur bis zum Ausgleichstreffer. Und zu großen Teilen geht das Tor auf das Konto von Niklas May. Der Linksaußen kam in der eigene Hälfte an den Ball und ließ im Springt gleich mehrere Gegenspieler stehen. Seine Hereingabe konnten die Saarbrücker im Fünfmeterraum noch klären, allerdings direkt vor die Füße von Bogićević, der aus 16 Metern flach ins linke Eck traf (49.).

Vier Minuten später hatte Jonah Sticker sogar die Kölner Führung auf dem Fuß, schoss mit seinem schwächeren rechten Fuß aber aus 15 Metern freistehend über das Tor (53.). Sidney Lopes Cabral ließ zwei Einschussmöglichkeiten ungenutzt (61., 64.).

Rabihic trifft mitten in Kölner Drangphase

Es war nun das umgekehrte Spiel wie in der ersten Halbteit. Viktoria machte das Spiel, von Saarbrücken kam offensiv so gut wie nichts. Bis zur 65. Minute - dann hatte Sebastian Vasialiadis eine Idee und spielte einen Steilpass in den Kölner Strafraum. Über Umwege kam der Ball zu Krahn, der fünf Meter vor dem Tor noch einmal quer legte und so Rabihic das Tor zum 1:2 aus Kölner Sicht auflegte.

Die Viktoria zeigte sich sichtlich geschockt vom plötzlichen Rückstand. Es dauerte bis in die Schlussphase, ehe die Kölner sich wieder fingen. Nach einer Freistoßvariante herrschte Durcheinander im Saabrücker Strafraum. Am Ende kratzte ein FCS-Spieler den Ball aber von der Linie (84.).

Sticker verpasst letzte Chance

Viktoria blieb bis zum Schlusspfiff bemüht, belohnte sich für den Aufwand aber nicht mehr. In der Nachspielzeit rauschte ein Schuss von Sticker nur knapp am Pfosten vorbei.

Weiter geht es für die Viktoria am Sonntag (09.03.2025, 16.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue. Der 1. FC Saarbrückem empfägt am Tag zuvor (14 Uhr) Tabellenführer Energie Cottbus zum Spitzenspiel.

Unsere Quellen: