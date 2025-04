3. Liga RWE siegt glücklich gegen dezimierte Rostocker Stand: 06.04.2025 21:36 Uhr

Rot-Weiss Essen hat am 31. Spieltag der 3. Liga Big Points im Kampf gegen Abstieg gesammelt. Gegen ein dezimiertes Hansa Rostock holte RWE am Sonntag (06.04.2025) einen 2:1-Heimerfolg (1:1).

Von Lukas Thiele

Cedric Harenbrock brachte Hansa zunächst in Führung (9.), Ahmet Arslan (22., 80./FE) drehte die Partie für Essen. Rostock war dabei mehr als eine Stunde in Unterzahl, nachdem Alexander Rossipal in der 28. Minute für eine Notbremse die Rote Karte sah.

In der Tabelle macht RWE damit einen Sprung und hat als Tabellen-13. nun drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Für RWE war er der erste Sieg nach zuvor drei erfolglosen Partien in Folge. Für Rostock ist die Niederlage dagegen ein Rückschlag im Aufstiegskampf. Der FCH rutscht auf Ranf acht ab.

Harenbrock trifft per Hacke

Die Anfangssphase war geprägt von vielen Standards. Fast folgerichtig war es eine Ecke, die zur Rostocker Führung führte. Der zweite Ball landete im Rückraum bei Rossipal. Dessen Distanzschuss lenkte der Ex-Essener Harenbrock mit der Hacke ins Tor der ehemaligen Kollegen (8.).

RWE tat sich offensiv schwer, war zwar bemüht, spielte sich aber zunächst keine klaren Chancen heraus. Auf der Gegenseite verpasste Adrien Lebeau aus elf Metern das 2:0 (18.).

Entsprechend überraschend fiel der Ausgleich. Nach einem Rostocker Abstimmungsfehler im Mittelfeld schnappte sich Arslan den Ball, dribbelte in den Strafraum, ließ einen Rostocker mit einem Haken stehen und traf platziert ins untere linke Eck (22.).

Rossipal muss vom Feld

Sechs Minuten später war RWE dann plötzlich in Überzahl, weil Rostock eine eigene Ecke um die Ohren flog. Arslan klärte den Ball nach vorne und schickte so unfreiwillig Ramien Safi und Rossipal ins Laufduell. Der Rostocker zog den Kürzeren und wusste sich nur noch per Foul zu helfen. Weil er letzter Mann war, zückte Schiedsrichter Martin Speckner die Rote Karte (28.).

In Überzahl war RWE die tonangebende Mannschaft. Nach 33 Minuten war es aber fast ein Rostocker, der für die Essener Führung sorgte. Hansa-Keeper Benjamin Uphoff entschärfte den Querschläger. Kurz vor der Pause war Uphoff wieder zur Stelle, als er eine gefährliche Flanke von Arslan aus dem Fünfmeterraum faustete (45.+4).

RWE dominant, aber ungefährlich

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete: mit dominanten Essenern. Das Problem war jedoch, dass RWE gegen tief stehende Rostocker keine gefährlichen Abschlüsste zu Stande brachte. Lucas Brumme (49.) als auch Kaito Mizuta (65.) brachten zumindest Bälle auf das Rostocker Tor, stellten Uphoff aber nicht vor Probleme.

In der 69. Minute gab das Manuel Wintzheimer nach langer Verletzungspause sein Comeback für RWE. Und in der 78. Minute hatte er auch gleich die Führung auf dem Fuß, aber auch er scheiterte an Uphoff.

Arslan trifft vom Punkt

Die Erlösung für RWE kam aber nur einer Minute später. Und wieder rückte Schiedsrichter Speckner in den Fokus. Weil ein Schuss von Mizuta dem Rostocker Ahmet Gürleyen im Strafraum an den ausgestreckten Arm sprang, zeigte Speckner sofort auf den Elfmeterpunkt. Arslan ließ sich die Chance nicht nehmen und traf mit einem platzierten Schuss ins rechte untere Eck (80.).

Rostock investierte in den Schlussminuten noch einmal mehr ins Spiel nach vorne, kam dem Ausgleich aber nicht mehr nahe.

In der 3. LIga steht nun eine Englische Woche an. Rot-Weiss Essen steht vor einer schweren Aufgabe und muss am Mittwoch (09.04.2025, 19 Uhr) beim Tabellenzweiten Energie Cottbus antreten. Hansa Rostock empfängt gleichzeitig den VfL Osnabrück.

Unsere Quellen: