WDR-Sport Rot-Weiss Essen feiert ungefährdeten Sieg in Sandhausen Stand: 19.04.2025 11:01 Uhr

Durch einen Sieg beim stark abstiegsbedrohten SV Sandhausen hat Rot-Weiss Essen endgültig den Klassenerhalt perfekt gemacht.

Rot-Weiss Essen hat in der 3. Liga den vierten Sieg in Folge gefeiert. Beim SV Sandhausen gelang dem Revierklub am Samstag ein 2:0 (2:0)-Erfolg. In der Tabelle bedeutete das zunächst Rang neun.

Dabei brauchte RWE ein wenig um ins Spiel zu finden. Nach zwölf Minuten verhinderten einzig Golz und die Latte den frühen Rückstand: Der Keeper lenkte einen SVS-Freistoß dank einer guten Flugeinlage noch ans Aluminium. Mitten in der Drangphase der Hausherren fiel dann die Führung für RWE: Safi konnte unbedrängt in den Strafraum der Sandhausener eindringen und behielt anschließend frei vor Rehnen die Nerven.

Essen hatte nun Blut geleckt und drängte auf das 2:0. Das fiel dann auch nach einer guten halben Stunde. Julian Eitschberger schlenzte den Ball aus mehr als 20 Metern ins lange Eck. Rehnen war ohne Chance. Lucas Brumme hätte kurz vor der Pause sogar noch auf 3:0 erhöhen können, verfehlte den gegnerischen Kasten jedoch knapp.

Reaktion der Hausherren bleibt aus

Auch in Hälfte zwei blieb eine Reaktion der stark abstiegsbedrohten Gastgeber zunächst aus. Das Selbstbewusstsein des SVS war nach zuletzt sechs Pleiten in Folge sichtlich im Keller. Da auch RWE das Ergebnis nun vorwiegend verwaltete, passierte länger nicht viel in den Strafräumen. Nach einer guten Stunde sorgte ein Eckball nochmal für etwas Gefahr, doch der Volleyschuss von Tom Moustier verfehlte den Kasten der Kurpfälzer knapp.

Spätestens nachdem Jeremias Lorch in der 81. Minute auch noch die Gelb-Rote Karte sah, war die Partie hier entschieden. Am Ende blieb es beim ungefährdeten 2:0-Erfolg für die Essener, die dem dritten Treffer deutlich näher waren, als Sandhausen dem Anschluss. Für RWE bedeutete das der sichere Klassenerhalt.

Hält die RWE-Serie auch gegen Saarbrücken?

Die Siegesserie von RWE geht also weiter - und soll möglichst noch ausgebaut werden. Der nächste Gegner wird jedoch ein harter Brocken: Am kommenden Samstag empfangen die Rot-Weissen den am Aufstieg schnuppernden 1. FC Saarbrücken.

