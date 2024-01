Weltcup in Winterberg Rodel: Heimspiel für Cheyenne Rosenthal Stand: 05.01.2024 18:03 Uhr

Der Rodel-Weltcup macht zum Jahresauftakt Station im Sauerland. Insgesamt 125 Schlitten aus 22 Nationen sind für den Wettbewerb an diesem Wochenende gemeldet.

Für Lokalmatadorin Cheyenne Rosenthal ist es ein besonderes Rennen. Die 23-Jährige vom BSC Winterberg startet mit ihrer Jessica Degenhardt (Altenberg) im Doppel.

Rosenthal/Degenhardt in guter Form

Die amtierenden Doppel-Weltmeisterinnen konnten im vergangenen Jahr in Winterberg ihren ersten Weltcup-Sieg feiern. Aktuell liegen sie nach drei von zwölf Rennen auf dem dritten Rang in der Gesamtwertung, konnten zuletzt in Whistler (Kanada) ihren ersten Saisonsieg feiern. Ende Dezember sicherte sich das Duo in Altenberg zudem den deutschen Meistertitel.

Ihre Doppelsitzer-Premiere in Winterberg feiert Dajana Eitberger (Ilmenau). Nach ihrer erfolgreichen Karriere im Einzel geht sie mit Saskia Schirmer (Berchtesgarden) an den Start. In der Einzelkonkurrenz starten die deutschen Top-Rodlerinnen Julia Taubitz (Annaberg-Buchholz), aktuell nach zwei Siegen die Führende im Gesamtweltcup, sowie die deutsche Meisterin und Weltmeisterin Anna Berreiter (Berchtesgaden).

Doppel-Konkurrenz ohne Geueke/Gamm

Auch bei den Herren werden die stärksten deutschen Rodler an den Start gehen. Der deutsche Meister Felix Loch (Berchtesgaden) und der Weltcup-Führende Max Langenhahn (Friedrichroda) sind im Einzel dabei. Langenhahn hat in dieser Saison einen perfekten Start hingelegt und in allen drei bisherigen Weltcups gesiegt. Er führt das Klassement vor den beiden Österreichern Jonas Müller und Nico Gleirscher an.

Auch mit dabei ist im Doppelsitzer das Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee), das sich bei den deutschen Meisterschaften zuletzt aber überraschend Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Schwarza/Zella-Mehlis) geschlagen geben musste. Nicht mehr mit der dabei ist das Winterberger Duo Robin Geueke/David Gamm, das nach 13 erfolgreichen Jahren im Dezember die Karriere beendet hat.

Team-Staffel zum Abschluss

Los geht es am Samstagmorgen ab 8.55 Uhr mit den ersten beiden Läufen der Damen-Doppelsitzer, gefolg von der Einzelkonkurrenz (ab 11.25 Uhr). Zum Abschluss des Tages sind am Nachmittag ab 14.30 Uhr dann die Herren-Doppelsitzer dran. Am Sonntagmorgen findet der Herren-Einsitzer-Wettbewerb (ab 9.25 Uhr) statt, bevor es zum Abschluss um 13 Uhr noch die Team-Staffel gibt.