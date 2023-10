WDR-Sport RL West: Rödinghausen stellt Toku als neuen Trainer vor Stand: 31.10.2023 15:36 Uhr

Fußball-Regionalligist SV Rödinghausen hat einen neuen Trainer: Farat Toku, ehemaliger Coach von Wattenscheid 09, kehrt zurück in die viertklassige West-Staffel.

Das gab der SVR am Dienstag (31.10.2023) bekannt. Toku stand zuletzt beim türkischen Erstligisten Alanyaspor als Co-Trainer an der Seitenlinie. Über die Laufzeit von Tokus neuem Kontrakt in Rödinghausen machte der Klub keine Angaben.

Der 43-Jährige kennt die Regionalliga West gut, er war bereits von 2014 bis 2019 Trainer der SG Wattenscheid 09. Dort bekleidete er zwischenzeitlich auch den Posten des Sportlichen Leiters. Vor seinem Engagement in der Türkei trainierte er Viktoria Berlin in der 3. Liga.

Sportchef Müller von Tokus "absoluter Akribie" überzeugt

Alexander Müller, Geschäftsführer und Sportchef des SV Rödinghausen, erklärte die Entscheidung für Toku in der Vereinsmitteilung so: "Wir haben in den vergangenen Tagen einige spannende Gespräche mit potenziellen Trainern geführt. Nach einer genauen Auswertung mit unserem Vorstand und dem Aufsichtsrat haben wir uns für Farat entschieden, der uns mit seinem klaren Plan für unsere Mannschaft, seinem Enthusiasmus und seiner absoluten Akribie überzeugt hat. Er kennt die Liga und unsere Spieler gut."

Der SVR hatte zuletzt Chefcoach Carsten Rump sowie Co-Trainer Massimilian Porcello freigestellt. Rödinghausen war als Mitfavorit in die Saison in der Regionalliga West gestartet, holte dann aus den ersten elf Spielen aber nur zwölf Punkte.