WDR-Sport RL West: Nullnummer im Spitzenspiel zwischen Fortuna und dem MSV

Eine Nullnummer gab es im Spitzenspiel des 7. Spieltages der Regionalliga West. Fortuna Köln und der MSV Duisburg trennten sich torlos.

Mit 9.448 verkauften Tickets meldete Fortuna Köln gegen den MSV Duisburg ein ausverkauftes Südstadion. Die Gastgeber liefen mit Trauerflor auf zu Ehren des vergangene Woche überraschend verstorbenen Fortunen-Rekordspielers Jürgen Niggemann.

Die Geschichte einer vom Niveau her überschaubaren ersten Hälfte ist schnell erzählt: Fortuna war in den ersten 20 Minuten das tonangebende Team und kam zu Abschlüssen, wovon Marvin Mika (12.) und Stipe Batarilo-Cerdic (15.) kurz hintereinander die besten vergaben.

Der MSV ließ Spielfluss und Durchschlagskraft vermissen, viele Ungenauigkeiten bestimmten das Duisburger Spiel - ohne eigene Torchance ging es für die Elf von Trainer Dietmar Hirsch in die Halbzeit.

Auf dem Papier ein Topspiel, auf dem Rasen eher nicht

Erneut kam Köln besser aus den Kabinen und zu Abschlüssen, doch nach knapp einer Stunde hätte der MSV aus dem Nichts in Führung gehen können, ja müssen. Nach einem starken Pass hatte Steffen Meuer den weit herauseilenden Fortuna-Keeper Felix Buer bereits umkurvt, doch dann setzte er den Ball aus zehn Metern knapp neben das leere Tor ans Außennetz.

Auch wenn die zweite Hälfte lebendiger war, als noch der erste Durchgang, blieb es dabei: Auf dem Papier ein Topspiel, auf dem Rasen eher nicht. Unter dem Strich ein gerechtes Remis in einem Duell, das keinen Sieger verdient gehabt hätte.

Die Fortuna bleibt damit Spitzenreiter und zwei Punkte vor dem Dritten MSV. Zweiter ist nun mit einem Punkt Rückstand Rot-Weiß Oberhausen.

KFC Uerdingen - RW Oberhausen

Schon am Freitag: RWO siegt in Krefeld

Bereits am Freitag hatte RWO einen 1:0 (0:0)-Sieg beim KFC Uerdingen gefeiert. Vor 4.206 Zuschauern hatte Luca Schlax per Foulelfmeter in der 52. Minute das Tor des Tages in der Krefelder Grotenburg erzielt.

Ebenfalls am Freitagabend trennten sich der SC Wiedenbrück und der Wuppertaler SV mit einem torlosen Unentschieden. Außerdem holte der FC Gütersloh einen 2:1 (1:1)-Auswärtssieg beim SC Paderborn II.

Türkspor holt ersten Sieg, Lotte erst am Sonntag

Am Samstag gewann Türkspor Dortmund sein erstes Ligaspiel der Saison im Aufsteigerduell bei Eintracht Hohkeppel mit 2:1 (1:0), bleibt aber Tabellenschlusslicht. Ferner spielte der 1. FC Bpcholt gegen den 1. FC Düren 1:1 (1:0), der SV Rödinghausen gegen die U21 des 1. FC Köln 2:0 (1:0) sowie Schalkes U23 gegen die Reswerve von Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:1).

Am Sonntag schließt das Duell der Sportfreunde Lotte bei Fortuna Düsseldorf II (14 Uhr) den Spieltag ab.