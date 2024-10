WDR-Sport RL West: Lottes Siegesserie gerissen - auch MSV und Fortuna straucheln Stand: 26.10.2024 16:09 Uhr

Die Siegesserie der Sportfreunde Lotte ist gerissen. Spitzenreiter bleiben sie trotzdem - auch weil der MSV Duisburg strauchelte.

Nach vier Siegen in Folge endete die Serie der Sportfreunde Lotte in der Regionalliga West. Der Aufsteiger kassierte am Samstag mit dem 1:2 beim 1. FC Düren überhaupt erst seine zweite Saisonniederlage.

Zunächst war es eine ausgeglichene Partie, in der die Lotteraner sogar in Führung gingen: Fatlum Elezi verwandelte nach einem Foul an Jeff Mensah den fälligen Elfmeter. Doch nur zwei Minuten später zeigte der Schiri erneut auf den Punkt. Diesmal kam Dürens Elsamed Ramaj zu Fall - Adam Matuschyk traf zum Ausgleich. Erneut zwei Minuten später drehte Vincent Geimer die Partie dann endgültig zugunsten der Gastgeber

Noch bitterer als die gerissene Siegesserie dürfte für Lotte sein, dass sie es verpassten, sich ein wenig von der Konkurrenz abzusetzen. Immerhin: Sie bleiben vorerst an der Tabellenspitze, da auch Fortuna Köln gegen den SC Paderborn II eine 1:3-Niederlage kassierte. Nach der Führung durch Hendrik Mittelstädt nach einer guten halben Stunde, drehten die Ostwestfalen in den letzten 20 Minuten die Partie: Für den SCP trafen Joel Vega Zambrano, Mika Baur und Kevin Luca Gleissner.

MSV nur Remis in Köln - Gladbach holt auf

Spielszene aus der Partie 1. FC Köln II gegen MSV Duisburg

Bereits am Freitag war der MSV Duisburg nicht über ein 1:1 bei der U21 des 1. FC Köln hinausgekommen. Die Meidericher waren in der Domstadt zwar durch einen Elfmetertreffer von Malek Fakhro in Führung gegangen, mussten aber noch den Ausgleichstreffer durch Georg Strauch hinnehmen (61.). Damit verpasste der MSV den Sprung an die Tabellenspitze.

Punktgleich mit dem MSV ist jetzt die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach nach einem 4:2 (1:2)-Heimerfolg gegen den Wuppertaler SV. Die Gäste waren früh durch Pedro Santiago Cejas (19.) und Timo Bornemann (23.) mit 2:0 in Führung gegangen. Winsley Botelo verkürzte noch vor der Pause für die Borussia auf 1:2 (26.). Nach dem Seitenwechsel schossen dann Kushtrim Asallari (59.) und Noah Pesch mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten (64./65.) die Hausherren zum Sieg.

Türkspor weiter Schlusslicht

In den weiteren Partien des Spieltags setzte sich Rot-Weiß Oberhausen mit 2:1 (1:1) bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 durch. Tarsis Bonga brachte RWO bereits in der ersten Minute in Führung. Nach dem Ausgleichstreffer von Seokju Hong (28.) erzielte Denis Donkor (59.) den Oberhausener Siegtreffer. Außerdem gewann der FC Gütersloh mit 1:0 beim 1. FC Bocholt und zog so am Gastgeber vorbei. Eintracht Hohkeppel verließ durch einen 3:0-Erfolg beim SC Wiedenbrück die Abstiegsränge, Schlusslicht bleibt Türkspor Dortmund nach dem 2:4 in Rödinghausen.