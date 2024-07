WDR-Sport Riss der Achillessehne: Mrowca fehlt Münster monatelang Stand: 16.07.2024 15:55 Uhr

Preußen Münster muss lange auf seinen Leistungsträger Sebastian Mrowca verzichten. Der 30-Jährige verletzte sich im Trainingslager des Aufsteigers in die 2. Bundesliga im niedersächsischen Ankum schwer. Mrowca zog sich einen Riss der Achillessehne zu, wie die Preußen am Dienstag mitteilten. Damit wird er mehrere Monate fehlen.

"Das ist eine Nachricht, die uns sehr trifft", sagte Münsters Geschäftsführer Sport Ole Kittner. Mrowca sei "ein zentraler Ankerpunkt" im Spiel der Westfalen. Der Mittelfeldspieler war in der Aufstiegssaison Stammspieler des Teams von Trainer Sascha Hildmann in der 3. Liga. In 30 Partien stand er in der Startelf.