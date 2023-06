Finals Rhein-Ruhr 2023 Rekord-Speed-Kletterer Carmanns - rasch an die Spitze Stand: 29.06.2023 17:46 Uhr

Bei den Finals 2023 misst sich in Duisburg die nationale Elite des Speed-Kletterns. Dort kämpft auch der neue Junioren-Europameister Leander Carmanns um den DM-Titel.

Rasch an die Spitze, so lautet das Credo im Speed-Klettern. Auch Leander Carmanns aus Mönchengladbach verfährt danach, allerdings nicht nur an der Kletterwand selbst, sondern auch, wenn man sich die Karriere des deutschen Talents im Allgemeinen anschaut.

Diese Karriere des 18-Jährigen könnte nun bei den Finals im Landschaftspark Duisburg (6. bis 9. Juli, Speed-Klettern am 9. ab 11 Uhr im Livestream) im Meistertitel gipfeln. "Ich will ganz klar Deutscher Meister werden", gab Carmanns jüngst auf der Webseite des großen Rhein-Ruhr-Events als Ziel aus. Doch alles der Reihe nach.

Klassischer Weg in den Klettersport

Angefangen hat alles mit gerade einmal sieben Jahren. Den ersten Kontakt zu den Bergen und zu bekletternden Felswänden hatte Carmanns im Österreich-Urlaub.

Eine große Portion Talent, gepaart mit Erfolgserlebnissen in den klassischen Kletter-Disziplinen Lead (Klettern an bis zu etwa 20 Meter hohen Kunstwänden mit Zwischensicherungen) und Bouldern (Klettern ohne Sicherung in geringer Höhe) führte Carmanns dann vor drei Jahren schließlich zum Speed-Klettern.

Deutscher Rekord bei Junioren- Europameisterschaft

Und Carmanns' Talent nahm auch das schnelle Routenklettern über 15 Meter nicht aus. Er entwickelte sich rasant, stellte seit Mai 2021 vier deutsche Rekorde auf, die er häufig selbst wieder unterbot.

Zuletzt gelang ihm das bei nur einem Wettkampf: Bei den Europameisterschaften Mitte Juni schnappte er sich den Titel, verbesserte seinen erst im Mai in Indonesien aufgestellten Deutschen Rekord (5,49 Sekunden) zunächst auf 5,47 und dann sogar auf 5,408 Sekunden - damit sicherte er sich den Junioren-Europameistertitel.

Favoritenkreis um Carmanns mit Ambitionen

Der Austragungsort dieses für den damit schon zweimaligen Europameister perfekt gelaufenen Wettkampfes: der Landschaftspark Duisburg. Ein gutes Omen also für Carmanns' Ambitionen beim Kampf um die Deutsche Meisterschaft?

Konkurrenzlos ist der 18-Jährige, dessen beste Platzierung bei den Finals bisher Rang zwei war, natürlich nicht. Auch Linus Bader (zuletzt acht Monate außer Gefecht), Deutscher Meister von 2021 und 2022 sowie Sebastian Lucke (Meister 2020) haben Ambitionen. Mit Lucke lieferte sich Carmanns darüber hinaus in den letzten drei Jahren quasi ein Privatduell um den Deutschen Rekord, den auch Lucke zwischendurch fünfmal aufstellte.

Bundestrainer Schnabel coacht Kletter-Elite

Alle drei sind auch Schützlinge von Bundestrainer Peter Schnabel. Der zog in einem Instagram-Video von Carmanns und Bader die augenzwinkernde Bilanz, er sei noch nicht zufrieden mit den Zeiten der Speed-Kletterer: "Wir haben immer noch eine Fünf vor dem Komma."