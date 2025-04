Kurioses Scouting Regionalligist Düren sucht neue Spieler in Probetraining Stand: 07.04.2025 19:09 Uhr

Der 1. FC Düren will trotz Insolvenz den Regionalliga-Spielbetrieb aufrechterhalten. Dabei helfen soll eine Aktion, die es so wohl noch nicht gab. Nach dem Aufruf eines bekannten Influencers will der Verein innerhalb kürzester Zeit eine neue Mannschaft zusammenstellen.

Nachdem der Verein die finanziellen Probleme nicht lösen konnte und Insolvenz angemeldet hatte, hatten alle Spieler ihren Vertrag gekündigt. Nun versucht der Verein mit Hilfe des Influencesers Bilal Kamarieh eine komplett neue Mannschaft zusammenzustellen, um die Saison in der Regionalliga West doch noch zu Ende spielen zu können.

Über 500 Fußballer melden sich

Über Kamarieh konnten sich in den vergangenen Tagen vertragslose Amateur-Fußballer zum Probetraining anmelden."Über 500 Bewerbungen sind bei Bilal eingegangen, und nach sorgfältiger Auswahl hat er gemeinsam mit dem Trainerteam 30 vielversprechende Spieler eingeladen, die sich nun vor den Augen einer Jury beweisen dürfen", gab der Verein am Montag bekannt.

Der Influencer, der selbst für Klubs wie Mainz II, Hertha II oder den Berliner SC spielte und derzeit in der Kreisliga aktiv ist, hatte einen entsprechenden Aufruf auf seinem Instagram-Profil gepostet: "So Freunde, aufgepasst, ihr wisst nicht, was jetzt kommt. Mir hat sich eine Option geboten, dass ich fünf bis zehn Spielern die Option geben kann, bei einem Profiverein in der Regionalliga West - dem 1. FC Düren - die letzten fünf oder sechs Spiele zu spielen. Warum? Der Verein hat Insolvenz beantragt, möchte die Saison aber gescheit zu Ende spielen."

Probetraining am Dienstag - Spiel gegen Duisburg am Samstag

Am Dienstag (16 Uhr) werden von den gecasteten 30 Spielern zehn ausgewählt, die dann ohne Bezahlung bis zum Saisonende für den 1. FC Düren in der vierthöchsten Liga Deutschlands auflaufen dürfen.

Spielen könnten die gescouteten Vertragslosen dann bereits am Samstag (12. April) - gegen keinen Geringeren als Spitzenreiter MSV Duisburg. Kamarieh verspricht: "Wer im Sichtungstraining bei mir abliefert, der wird auch von Beginn an spielen."

Training einmal die Woche

Über eine finanzielle Aufwandsentschädigung für die potenziellen Neuankömmlinge ist nichts bekannt, es soll aber für Spieler, die nicht in NRW wohnen, eine Übernachtungsmöglichkeit organisiert werden. Trainiert werden soll bis Saisonende wöchentlich einmal, jeweils freitags.

"Uns als Verein ist bewusst, dass dieser Schritt ein neuer und außergewöhnlicher Ansatz ist. Aber wir haben ein klares Ziel vor Augen: den Spielbetrieb der 1. und 2. Mannschaft auf vernünftigem Niveau bis zum Ende der Saison fortzuführen. Wir sind überzeugt, dass dieses Scoutingtraining uns dabei helfen wird, talentierte Spieler zu finden, die unser Team verstärken können. Es gibt auch derzeit noch genügend Spieler, die auf hohem Niveau gespielt haben, vereinslos sind und für sich alleine trainieren", wird der Verein zititert.

Meldefrist ist am Freitag um 14 Uhr

Die Regularien erlauben die kuriose Aktion, bis Freitag (11. April, 14 Uhr) müssen die Spieler gemeldet sein - was nur möglich ist, wenn sie zuvor über einen Zeitraum von sechs Monaten kein Spiel für einen anderen Verein gemacht haben.

Zustandegekommen sei die Idee ursprünglich über Dürens Spieler Philipp Simon, Kapitän der zweiten Mannschaft, der Teamkollege Kamariehs in der Hallenfußball-Liga "Icon League" ist und so einen kurzen Draht zu Kamarieh hat. Mit 179.000 Followern ist Kamarieh bekannter Fußball-Influencer und hat direkten Kontakt zu mehreren Tausend Hobby-Fußballern.

"Wir haben dem Vorhaben zugestimmt und inzwischen schon sehr viele Anfragen erhalten", bestätigte Karsten Schümann, Vizepräsident der Dürener, die außergewöhnlichen Pläne.

