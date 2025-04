WDR-Sport Regionalliga: Willms rettet Duisburg gegen Bocholt einen Punkt Stand: 04.04.2025 21:26 Uhr

Der MSV Duisburg hat zum Auftakt des 28. Spieltags der Regionalliga West überraschend Punkte liegengelassen. Besser machte es RWO.

Duisburg kam am Freitagabend im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und beendete damit eine Serie von zuvor fünf Siegen in Folge. Die Tabelle führt der MSV aber weiter deutlich mit acht Punkten Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach II an. Die Fohlen treffen am Samstag im Derby auf den 1. FC Köln II.

Nicolas Hirschberger schockte Duisburg in der 14. Minute mit dem Bocholter Führungstreffer. Es war der erste Treffer eines MSV-Gegners nach zuvor sechs Zu-Null-Spielen und 582 Minuten ohne Gegentor der Meidericher. In der zweiten Hälfte rettete Dustin Willms Duisburg immerhin noch das Unentschieden (61.).

Im Duell der Verfolger konnte Rot-Weiß Oberhausen einen 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Fortuna Köln feiern. Luca Schlax (2.) und Simon Ludwig (59.) erzielten die Treffer. In der dritten Partie des Abends kam die Zweitvertretung des SC Paderborn zum einem 3:1 (1:0) gegen den KFC Uerdingen. Joel Vega Zambrano traf doppelt für die Ostwestfalen, Hamadi Al Ghaddioui erzielte das einzige Uerdinger Tor (81.).