WDR-Sport Regionalliga West: Sportfreunde Lotte marschieren weiter vorneweg

Die Sportfreunde Lotte haben am 12. Spieltag der Regionalliga West die Tabellenführung souverän verteidigt. Die Verfolger aus Köln und Duisburg bleiben aber dran.

Die Sportfreunde gewannen ihr Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Bocholt klar mit 4:1 (3:1) und bleiben mit nun 29 Punkten Tabellenführer. Marc Heider brachte Lotte schon in der ersten Minute in Führung. Bocholts Isaak Akritidis glich in der 7. Minute aus. Fatlum Elezo (14./Elfmeter) und Leon Demaj (26.) sorgten aber schnell für klare Verhältnisse. Nico Thier traf in der 77. Minute zum Endstand.

Zwei Zähler hinter den Sportfreunden auf Rang zwei steht Fortuna Köln. Die Kölner gewann mit 3:1 (2:1) bei Aufsteiger SV Eintracht Hochkeppel. Ömer Tokac traf nach vier Minuten zur Führung für die Gastgeber.

Stipe Batarilo-Cerdic (26.), Adrian Stanilewicz (45.) und Julius Biada (74.) drehten die Partie.

Duisburg feiert vierten Erfolg in Serie

Tabellendritter bleibt der MSV Duisburg, der mit dem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Düren den vierten Erfolg in Serie gefeiert hat. Dabei hatten die Duisburger aber auch das Quäntechen Glück, denn der Treffer war ein Eigentor von Dürens Viktor Miftaraj (48.).

Rot-Weiß Oberhausen schob sich dank eines 3:1-Sieges gegen den SC Wiedebrück auf Rang vier und überholte dank der bessere Torbilanz Borussia Mönchengladbach II, die den KFC Uerdingen mit 1:0 (0:0) besiegte.

Gütersloh unterliegt Rödinghausen

Im OWL-Duell verlor der FC Gütersloh sein Heimspiel gegen den SV Rödinghausen mit 2:3 (0:1) und rutsche auf Rang 13 ab. Außerdem trennten sich der SC Paderborn II und Fortuna Düsseldorf II mit 1:1 (0:0).

Bereits am Freitagabend endete die Sieglos-Serie des 1. FC Kölnn II. Der FC gewann mit 2:1 (2:1) beim Wuppertaler SV und verbesserte sich auf Platz sieben. Der WSV blieb im vierten Spiel in Folge ohne Sieg und hat als Tabellen-13. nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.