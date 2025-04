WDR-Sport Regionalliga: Dürener Not-Elf verliert in Wuppertal Stand: 05.04.2025 15:57 Uhr

In der Fußball-Regionalliga West hat die Not-Elf des 1. FC Düren eine deutliche Niederlage in Wuppertal kassiert.

Die Dürener verloren am Samstag am 28. Spieltag der Regionalliga West mit 1:4 (1:1) beim Wuppertaler SV. Nach dem Rückzug der kompletten ersten Mannschaft lief im Stadion am Zoo die U23-Mannschaft des 1. FC Düren auf, die normalerweise in der Landesliga spielt.

Durch einen Handelfmeter von Philipp Simon gingen die Gäste in der 16. Spielminute sogar in Führung. Nach dem Ausgleich durch Wuppertals Benedikt Wimmer (32.) brachte Düren immerhin ein Remis in die Halbzeitpause.

Doch in der zweiten Halbzeit konnten sich die Gastgeber dann deutlich durchsetzen: Erneut Wimmer (49.), Dildar Atmaca (61.) und Etienne-Noel Reck (63.) erzielten die weiteren Tore für den WSV.

Düren plötzlich ohne erste Mannschaft

Fünf Tage zuvor hatte sich beim 1. FC Düren – dem durch eine Insolvenz ein Neun-Punkte-Abzug und der Absturz auf Platz zwölf droht – die komplette erste Mannschaft zurückgezogen. Nachdem dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stattgegeben wurde, hatte Sportchef und Kapitän Adam Matuszczyk dem Onlineportal "Reviersport" mitgeteilt, dass alle 26 Spieler der Regionalliga-Mannschaft sowie deren Cheftrainer zum Jahresende gekündigt hätten, um den finanziellen Schaden zu begrenzen und rückwirkend Insolvenzgeld beantragen zu können.

Für den Saison-Endspurt sucht der insolvente Regionalligist wegen des Rückzugs seiner gesamten ersten Mannschaft kurzfristig noch neue Spieler - mit einer ungewöhnlichen Aktion. Über ein Probetraining am kommenden Dienstag will der Club vereinslose Akteure ansprechen.

Die weiteren Ergebnisse der Regionalliga West vom Samstag:



Eintracht Hohkeppel - Fortuna Düsseldorf II 0:0

Sportfreunde Lotte - SV Rödinghausen 1:1 (0:1)

FC Gütersloh - FC Schalke 04 II 3:2 (1:1)

Duisburg rettet Remis in Bocholt

Dustin Willms vom MSV Duisburg

Zum Auftakt des 28. Spieltags der Regionalliga West hatte Spitzenreiter MSV Duisburg am Freitagabend überraschend Punkte liegengelassen. Duisburg kam im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und beendete damit eine Serie von zuvor fünf Siegen in Folge. Die Tabelle führt der MSV aber weiter deutlich mit acht Punkten Vorsprung auf Borussia Mönchengladbach II an. Die Fohlen treffen am Samstag im Derby auf den 1. FC Köln II.

Nicolas Hirschberger schockte Duisburg in der 14. Minute mit dem Bocholter Führungstreffer. Es war der erste Treffer eines MSV-Gegners nach zuvor sechs Zu-Null-Spielen und 582 Minuten ohne Gegentor der Meidericher. In der zweiten Hälfte rettete Dustin Willms Duisburg immerhin noch das Unentschieden (61.).

Im Duell der Verfolger konnte Rot-Weiß Oberhausen einen 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen Fortuna Köln feiern. Luca Schlax (2.) und Simon Ludwig (59.) erzielten die Treffer. In der dritten Partie des Abends kam die Zweitvertretung des SC Paderborn zum einem 3:1 (1:0) gegen den KFC Uerdingen. Joel Vega Zambrano traf doppelt für die Ostwestfalen, Hamadi Al Ghaddioui erzielte das einzige Uerdinger Tor (81.).

