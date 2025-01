WDR-Sport Preußen Münster holt Remis im Testspiel gegen Ferencvaros Stand: 11.01.2025 12:29 Uhr

Preußen Münster hat im Testspiel gegen den ungarischen Klub Ferencvaros Budapest ein Remis verbucht.

Die Partie in La Manga bei Murcia endete am Freitagabend torlos. Damit beendet der SC Preußen sein Trainingslager in Spanien, am Samstag wird das Team in Münster zurückerwartet.

Preußen-Trainer Sascha Hildmann war zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: "Wir haben gegen einen Europa League-Teilnehmer ein sehr gutes Spiel gemacht", wird er auf der Internetseite des Klubs zitiert. "Wir haben gegen einen Europa League-Teilnehmer ein sehr gutes Spiel gemacht."

Das erste Pflichtspiel des Jahres steht für die Münsteraner am 18. Januar an, dann ist die SpVgg Greuther Fürth ab 13.00 Uhr zu Gast im Preußenstadion.

