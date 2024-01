3. Liga Preußen Münster dreht Derby gegen Bielefeld Stand: 21.01.2024 15:33 Uhr

In seinem ersten Pflichtspiel des Jahres 2024 hat der SC Preußen Münster einen Derbysieg verbucht: Nach einem Rückstand schafften die Preußen noch einen Heimsieg über Arminia Bielefeld

Die Partie vor 11.744 Zuschauern im Preußenstadion endete am Sonntag 2:1 (1:1) für Münster.

Vor dem Anpfiff gab es Unmut bei den Preußen-Fans. Wegen eines größeren Polizeieinsatzes beim Einlass gingen einige Münster-Anhänger nicht ins Stadion, wie der Verein mitteilte.

Das Spiel verlief zunächst verhalten. Die Arminia hatte zunächst etwas mehr mehr vom Spiel, Torchancen waren selten. In der 20. Minute traf Bielefelds Christopher Lannert aus zehn Metern von halbrechts die Latte.

Bielefelds Biankadi trifft per Elfmeter

In der 36. Minute gingen die Gäste aus Bielefeld dann per Foulelfmeter in Führung: Merveille Biankadi schoss hoch auf die linke Seite und verlud damit Münsters Torwart Max Schulze Niehues. Preußen-Verteidger Benjamin Böckle hatte zuvor Nassim Boujellab mit einer Grätsche im Strafraum getroffen und damit den Elfmeter verursacht.

Nach dem Gegentreffer wurde Münster aktiver und kam prompt zum Ausgleich: Ein abgefälschter Schuss von Sebastian Mrowca landete acht Metern vor dem Tor auf dem Fuß von Daniel Kyerewaa, der die Kugel ins rechte obere Toreck schoss (42.).

In die zweite Halbzeit starteten die Bielefelder wieder besser: Monju Momuluh schlenzte den Ball vom linken Strafraumeck an den rechten Pfosten (49.). In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Offensivaktionen auf beiden Seiten.

Grodowski staubt erfolgreich ab

Und in der 67. Minute gelang dann Münster der Führungstreffer: Nach einem Kopfball von Jano ter Horst rettete Arminia-Torwart Jonas Kersken noch stark, doch beim wuchtigen Abstauber von Preußen-Stürmer Joel Grodowski war der Keeper chancenlos.

Bielefeld bemühte sich um den Ausgleich - blieb aber glücklos. So verbuchte Münster seinen ersten Heimsieg über Bielefeld seit 2014.

Münster vergrößerte durch den dreifachen Punktgewinn seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf acht Punkte und steht im Tabellenmittelfeld vor dem Erzrivalen. Bielefeld hat 25 Punkte auf dem Konto und nur fünf Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone.

Arminia empfängt nun den SSV Ulm

Für beide Teams geht es am Mittwoch, 24. Januar, in der 3. Liga weiter: Arminia Bielefeld empfängt den SSV Ulm. Preußen Münster muss beim FC Ingolstadt antreten. Anstoß ist jeweils um 19 Uhr.