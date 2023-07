WDR-Sport Preußen Münster - Abenteuer Liga drei kann kommen Stand: 17.07.2023 11:46 Uhr

Nach der Euphorie kommt die Arbeit: Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster startet drei Wochen vor Ligabeginn ins Trainingslager. Das Team wurde personell enorm verändert.

Gute Nachrichten kommen ja selten allein: Nachdem Preußen Münster im Sommer endlich den so lange angepeilten Aufstieg in die Dritte Liga geschafft hatte, folgte der nächste emotionale Höhepunkt bei der Auslosung zur ersten DFB-Pokalrunde: Die Ostwestfalen zogen das große Los und spielen am 26. September gegen den FC Bayern München - das Spiel wurde wegen Bayerns Terminproblemen nach hinten verlegt.

Sascha Hildmann - treu geblieben trotz Abstieg

"Endlich sind die Preußen mal dran" - man kann das Aufatmen in der großen Münsteraner Fangemeinde förmlich greifen. Drei Jahre quälte man sich nach dem letzten Abstieg aus der Dritten Liga viertklassig herum, ehe nun endlich die Rückkehr in den echten Profifußball gelang. Unter Trainer Sascha Hildmann übrigens, der seit Winter 2020 im Amt ist, also damals auch beim Abstieg an der Seitenlinie stand.

Die Kontinuität und Geduld der Preußen auf der Trainerposition hat sich ausgezahlt - mit dem großen Vorteil, dass sich Hildmann nunmehr ganz genau im Klub und mit dessen Bedürfnisen auskennt. Entsprechend konnten die personellen Planungen im Sommer in gemeinsamer Arbeit mit Sportchef Peter Niemeier schnell und effektiv abgewickelt werden.

Neun neue Spieler - bisher

Schon lange dabei: Preußen-Trainer Sascha Hildmann

Das vorläufige Resultat der Personalrochaden: Wenn die Preußen in dieser Woche ins Trainingslager nach Kamen-Kaiserau aufbrechen, werden neun neue Spieler dabei sein. Besonders interessant dürften dabei die neuen Offensivkräfte sein, die der SCP dazugeholt hat.

Zum Beispiel den 21-jährigen Ex-Schalker Daniel Kyerewaa - in der vergangenen Saison für die Schalker Zweitvertretung in 32 Spielen in der Regionalliga elfmal erfolgreich. Oder Joel Grodowski, der vom SC Verl nach Münster zurückgekehrt ist. Mit seinen Dribbelkünsten soll er die gegnerischen Abwehrreihen in Schwierigkeiten bringen. Topscorer Malik Batmaz kommt vom Zweitligisten Karlsruher SC, wurde in Sandhausen und beim KSC ausgebildet.

Starkes Testspiel gegen niederländischen Erstligisten

Zurückerwartet werden in Kaiserau Andrew Wooten, Sebastian Mrowca und Joel Grodowski, die beim jüngsten Testspiel-Erfolg über den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo (4:2) noch fehlten. "Wir haben ja neun neue Spieler, die in eine gutes Gebilde eingepasst werden müssen. Das war bislang ein fließender Übergang", bilanzierte Trainer Hildmann vor dem Trainingslager gegenüber den "Westfälischen Nachrichten".

Er sieht sein Team in einer körperlich guten Verfassung, die 120 Spielminuten gegen Almelo wären der Beleg dafür. Sportchef Niemeyer fügt an: "Die Bedingungen in Kaiserau sind richtig gut. Das wird ein wichtiger Bestandteil unserer Vorbereitung werden."

Bitter: Grote fällt lange aus

Einziger echter Wermutstropfen in der bisher gelungenen Vorbereitungsphase ist die schwere Verletzung von Dennis Grote. Der 36-Jährige - eigentlich gesetzt in der Mittelfeldzentrale - zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird lange ausfallen. Voraussichtlich wird für den Routinier kein direkter Ersatz verpflichtet. Die Preußen sehen sich hier nicht unter Druck. Sportchef Niemeier sagt: "Wir stehen nicht unter Zugzwang, aber natürlich werden wir die Situation besprechen."