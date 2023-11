WDR-Sport Powervolleys Düren gewinnen Krimi gegen Grizzlys Giesen Stand: 02.11.2023 21:44 Uhr

Die Powervolleys Düren haben in der Volleyball-Bundesliga den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Die Partie gegen die Grizzlys Giesen entwickelte sich zu einem echten Krimi.

Trainer Matti Alatalo sprach von einer "Standortbestimmung". Und tatsächlich war das Spiel gegen die Grizzlys Giesen am zweiten Spieltag der Volleyball-Bundesliga ein hartes Stück Arbeit für die Powervolleys Düren. Am Ende setzten sich die Rheinländer in einem echten Krimi in eigener Halle mit 3:2 Sätzen (25:22, 20:25, 25:22, 18:25, 16:14) durch.

Nach dem 3:1-Erfolg gegen den Außenseiter TSV Haching München war der Sieg gegen Giesen der zweite Sieg im zweiten Spiel für die Powervolleys. Giesen dagegen wartet weiter auf den ersten Saisonerfolg, nachdem die Niedersachen zum Auftakt gegen Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys mit 1:3 unterlagen.

Powervolleys gewinnen ersten Satz

Nach einem über weite Strecken ausgeglichenen ersten Satz zogen die Powervolleys gegen Ende des Durchgangs davon und erspielten sich beim Stand von 24:21 die ersten Satzbälle, von denen sie den zweiten zum 25:22 nutzten.

Im zweiten Satz drehte sich das Bild. Giesen spielte sich schnell eine Vier-Punkte-Führung heraus (10:6) und gaben den Vorsprung auch nicht mehr ab.

Im dritten Satz setzten sich die Powervolleys zunächst auf 17:13 ab, doch Giesen schlug zurück und glich auf 18:18 aus. Mit einem Drei-Punkte-Lauf holte sich Düren aber wieder den entscheidenden Vorteil und entschied Satz drei mit 25:22 für sich.

Giesen dominiert Satz Nummer vier

Den Schwung konnten die Hausherren aber nicht mit in den vierten Satz nehmen - im Gegenteil. Bis zum 6:6 konnten die Powervolleys noch mithalten. Doch dann zog Giesen davon, führte zwischenzeitlich mit 16:9 und erzwang durch das 25:18 schließlich den entscheidenden fünften Satz.

Jetzt wurde es spannend. Keine Mannschaft schaffte es, sich entscheidend abzusetzen. Schließlich waren es die Grizzlys, die sich durch drei Punkte in Serie beim Stand von 13:14 aus Sicht der Powervolleys den ersten Matchball erspielten. Aber die Hausherren zeigten sich nervenstark und wehrten nicht nur den Matchball ab. Giesen erzielte im letzten Satz überhaupt keinen Punkt mehr, stattdessen verwandelte Düren beim Stand von 15:14 seinen ersten Matchball souverän.

Powervolleys nun in Mondorf zu Gast

Am kommenden Samstag steht für die Powervolleys Düren ein besonderes Spiel an. Im DVV-Pokal gastieren die Dürener in Bonn beim befreundeten Zweitligisten TuS Mondorf (20 Uhr). Nächster Gegner in der Bundesliga ist am kommenden Donnerstag der ASV Dachau (20 Uhr).