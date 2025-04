WDR-Sport Pleite in Berlin: Nächster Dämpfer für die Baskets Bonn Stand: 16.04.2025 22:17 Uhr

Die Baskets Bonn haben im Kampf um die Play-Ins in der BBL beim direkten Konkurrenten Alba Berlin einen Rückschlag erlitten.

Von Lukas Thiele

Die Baskets unterlagen im vorgezogenen Spiel des 32. Spieltags am Mittwochabend in Berlin klar mit 88:102 (41:52). Für Berlin war es der dritte Sieg in Folge, durch den Alba an Rasta Vechta vorbei auf Rang zehn und damit auf den letzten Play-In-Platz springt. Die Hauptstädter stehen nun bei 14 Siegen und 13 Niederlagen. Bonn verliert fünf Spiele vor Saisonende dagegen den Anschluss und steht mit einer Bilanz von 15 Niederlagen nach 27 Spielen auf Rang 13.

Mann des Spiels war Berlins Matt Thomas, der mit 34 Punkten einen Karrierebestwert aufstellte. Auf Bonner Seite überragte Darius McGhee mit 30 Punkten.

Alba begann konzentriert und nutzte schnell vier Bonner Turnover zu leichten Punkten. In der fünften Minute lagen beim 15:5 bereits zehn Zählern zwischen beiden Teams. Bonn holte zwischenzeitlich etwas auf, doch Alba schaltete wieder einen Gang hoch und ging mit 32:18 in die erste Viertelpause.

McGhee hält Bonn im Spiel

Auch im zweiten Viertel pirschte sich Bonn auf minus sieben heran, da Alba, ebenso fahrig wie die Gäste agierte. McGhee brachte Bonn immer wieder heran. Trotzdem gingen die Gastgeber mit elf Zählern Vorsprung in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel agierten beide Teams sehr zerfahren, sodass die Zuschauer in den ersten vier Minuten lediglich insgesamt vier Punkte sehen konnten. Die zehn Punkte Vorsprung konnte Alba beim 75:65 in die letzte Viertelpause mitnehmen und im letzten Spielabschnitt weiter ausbauen, da bei den Gästen die Kraft nachließ.

Unsere Quellen: