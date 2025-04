WDR-Sport Pinguine verlieren in Ravensburg erneut in der Overtime Stand: 06.04.2025 21:41 Uhr

Die Krefeld Pinguine haben in der Halbfinal-Serie in den DEL2-Playoffs gegen die Ravensburg Towerstart den Ausgleich kassiert.

Von Lukas Thiele

Die Pinguine unterlagen am Sonntagabend in Ravensburg mit 2:3 nach Verlängerung (1:1, 1:0, 0:1, 0:1). Schon Spiel zwei hatten die Krefelder auswärts mit 5:6 nach Verlängerung verloren. Weil die Pinguine ihre beiden Heimspiele in der Serie aber gewannen, steht es in der Best-of-Seven-Serie nun 2:2.

Fabian Dietz brachte die Ravensburg Towerstars nach acht Minuten in Führung. Kurz vor Ende des ersten Drittels sorgte Krefelds Christian Kretschmann für den Ausgleich (20.). Im Mitteldrittel überstanden die Pinguine zunächst zwei Unterzahl-Situationen schadlos, ehe Alexander Weiß nach Vorlage von Maximilan Adam zum 2:1 (34.).

Karlsson trifft in der Overtime

Die Führung brachte der KEV aber nicht über die Zeit, weil Jan Nijenhuis zehn Minuten vor Ende zum Ausgleich für Ravensburg traf. Nach etwas mehr als zwei Minuten in der Verlängerung war es dann Erik Jinesjö Karlsson, der zum Ravensburger Sieg und zum Ausgleich in der Serie traf.

Spiel fünf findet am kommenden Dienstag (08.04.2025, 19.30 Uhr) in Krefeld statt.

