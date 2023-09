WDR-Sport Para-Dressursport: Dresing siegt bei Heim-EM Stand: 05.09.2023 18:23 Uhr

Die deutschen Para-Dressurreiterinnen haben bei der EM in Riesenbeck in den Einzelprüfungen einen kompletten Medaillensatz gewonnen.

Heidemarie Dresing (Grade II) holte vor heimischem Publikum mit Gold die erste Championats-Medaille ihrer Karriere. Die EM-Debütantinnen Martina Benzinger (Grade I) und Melanie Wienand (Grade III) holten Silber und Bronze.

Am Mittwoch startet Regine Mispelkamp, Bronzegewinnerin der Paralympics 2021, in den Wettbewerb. Am Donnerstag und Freitag gehen im Tecklenburger Land im nördlichen Westfalen die Mannschaften an den Start.