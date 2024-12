3. Liga Niederlage gegen 1860 - RWE setzt Sieglos-Serie fort Stand: 08.12.2024 15:21 Uhr

Nach dem vierten sieglosen Liga-Spiel in Serie steht Rot-Weiss Essen weiter auf einem Abstiegsplatz. Vor allem in der Offensive blieb RWE blass.

Die Essener unterlagen dem TSV 1860 München am Sonntagnachmittag 0:3 (0:1) und haben als Tabellen-18. drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. München schob sich durch seinen siebten Saisonsieg auf Platz neun vor. Thore Jacobsen (37. Minute/Foulelfmeter), Julian Guttau (49.) und Fabian Schubert (82.) trafen für München, bei RWE sah Tobias Kraulich (60./grobes Foulspiel) die Rote Karte.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski musste auf seinen gelbgesperrten Kapitän und Abwehrchef Michael Schultz verzichten. Zudem mussten nach dem 0:1 beim 1. FC Saarbrücken in der Vorwoche Eric Voufack, Jimmy Kaparos und Joseph Boyamba zunächst auf der Bank Platz nehmen. Für das Quartett rückten Lucas Brumme, Thomas Eisfeld, Ahmet Arslan und Kelsey Meisel in die Startelf.

Elfmeter beschert München die Führung

Den Münchnern gehörte die Anfangsphase, die ersten Versuche von Soichiro Kozuki (4.) und Morris Schröter (12.) verfehlten das Essern Tor aber deutlich. RWE befreite sich und verzeichnete die erste Gelegenheit durch Ramien Safi (16.), der nach einem Steilpass nicht genug Druck auf seinen Schuss bekam und Gäste-Keeper Marco Hiller keine Probleme bereitete.

Auch ein zu zentraler Volleyschuss von Arslan (23.) aus zwölf Metern landete in den Armen von Hiller - es sollte die einzige gute RWE-Chance in Halbzeit eins bleiben. Auf der Gegenseite landete der Ball nach einer 1860-Ecke vor den Füßen von Münchens Max Rheintaler (25.), dessen Schuss aus zehn Metern noch in letzter Sekunde geblockt wurde.

In der 37. Minute ging 1860 in Führung. Münchens Patrick Hobsch wurde im Strafraum von Essens Jose-Enrique Rios-Alonso von hinten am Bein getroffen, Schiedsrichter Martin Speckner entschied auf Foulelfmeter. Jacobsen trat an und setzte die Kugel sicher ins obere rechte Eck. Bei RWE lief in der Offensive weiter wenig zusammen, zur Halbzeitpause gab es Pfiffe von den Rängen.

1860 legt nach der Pause nach - Rot für Kraulich

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kassierten die Rot-Weissen den nächsten Nackenschlag, als die Gäste ihre Führung ausbauten. Eine Münchner Ecke landete gut 20 Meter vor dem Tor bei Guttau (49.), der sich den Ball in Ruhe vorlegen konnte und dann mit einem präzisen Schuss ins untere rechte Eck zum 2:0 traf.

RWE war anschließend um den Anschlusstrreffer bemüht, zwingende Möglichkeiten blieben aber Mangelware. Stattdessen schwächte sich Essen selbst: Nach einem harten Einsteigen gegen Kozuki gut 30 Meter vor dem Tor sah Essens Innenverteidiger Kraulich die Rote Karte (60.), sodass seine Mannschaft zu zehnt weiterspielen musste.

Schubert entscheidet Partie nach Konter

Nach dem Platzverweis wurde die Partie offener und es gab mehr Möglichkeiten auf beiden Seiten. Münchens Leroy Kwadwo verhinderte mit einem Block den Anschlusstreffer durch Robbie D'Haese (65.), der aus fünf Metern zum Abschluss kam. Auf der anderen Seite parierte Essens Keeper Jakob Golz einen Schuss von Kozuzki (68.).

RWE schlug immer wieder Flanken in den Münchner Strafraum, die aber keinen Abnehmer fanden. München war dagegen effizient und machte mit dem 3:0 den Deckel drauf: Bei einem Konter lief Schubert (82.) nach einem Steilpass allein auf Golz zu und ließ dem Essener Keeper mit einem Lupfer keine Chance.