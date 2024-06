WDR-Sport Neuer Abwehrchef - RWE holt Innenverteidiger Schultz von Viktoria Köln Stand: 25.06.2024 18:27 Uhr

Rot-Weiss Essen hat nach dem Abgang Felix Götze mit Michael Schultz einen neuen Abwehrchef verpflichtet.

Der Innenverteidiger wechselt innerhalb der 3. Liga von Viktoria Köln zu RWE. Das gab der Klub am Dienstag bekannt, ohne konkrete Angaben zur Vertragsdauer und zu einer möglichen Ablöse zu machen. Der 31 Jahre alte Schultz lief in der vergangenen Saison in 36 von 38 Ligaspielen als Kapitän für die Viktoria auf.

"Michael Schultz ist ein großer und sehr kopfballstarker Verteidiger, von dem wir uns sehr viel versprechen. Er strahlt viel Ruhe aus, ist zweikampfstark und eine echte Führungspersönlichkeit. Auch seine Torgefährlichkeit nach Standards wird uns guttun", sagte RWE-Trainer Christoph Dabrowski.

Insgesamt bringt es Schulz bislang auf 118 Einsätze in der Regionalliga Südwest, 136 Spiele in der 3. Liga sowie 14 Einsätze in der 2. Bundesliga. "Ich musste nicht lange überlegen, als es die Möglichkeit gab, zu so einem Traditionsverein wie RWE zu wechseln und ich möchte meine Stärken hier von Anfang an einbringen. Ich kann es kaum abwarten, ab morgen loszulegen und freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe und die Saison", sagte Schultz.