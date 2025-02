WDR-Sport Negativlauf von Dortmund II geht in Osnabrück weiter Stand: 09.02.2025 21:28 Uhr

Beim VfL Osnabrück hat Borussia Dortmund II die dritte Zu-Null-Niederlage in Folge kassiert und verliert die obere Tabellenhälfte der 3. Liga aus den Augen.

Zum Abschluss des 23. Spieltags unterlag das Team von Trainer Jan Zimmermann am Sonntag (09.02.2025) an der Bremer Brücke mit 0:1 (0:0). Den Treffer erzielte Niklas Wiemann (61.) nach einem Eckball.

Dabei sah es lange Zeit gar nicht so schlecht aus für den schwarz-gelben Nachwuchs. Gegen den kämpferischen VfL hielt Dortmund gut dagegen und hatte zumindest nach Eckbällen auch die besseren Chancen. Vor allem Mitte in der ersten Halbzeit bei einer Eckball-Serie wurde es gleich mehrmals vor dem Osnabrücker Tor brenzlig.

BVB II trifft nur Latte und Pfosten

Nach 15 Minuten wurde es richtig heiß, als Osnabrücks Schlussmann Lukas Jonsson erst einen Eckball an die Latte lenkte und bei der folgenden Hereingabe erste Jordi Paulina an die Latte köpfte und der zweite Versuch am Pfosten landete. Aber auch die Gastgeber hatten in Halbzeit eins ihren Alu-Treffer, als im Anschluss an einen Eckball Marcus Müller (31.) eine weitere Flanke an den Pfosten köpfte.

Kurz nach der Pause gab es einen Aufreger, weil Paulina einem langen Eberwein-Ball Richtung Tor hinterher ging und im Duell mit Niklas Kölle zu Fall kam. Doch Schiedsrichter beließ es bei einer Gelben Karte. Spielerisch blieb die Partie auch in in Durchgang zwei überschaubar und so mussten weiter die Standards für Chancen herhalten.

Gästen fehlt nach Rückstand die Power

Und so war es nicht verwunderlich, dass die Führung für die Gastgeber nach einer Ecke fiel. Von links segelte der Ball unbehelligt durch den BVB-Fünfer, wo Wiemann am zweiten Pfosten sträflich frei stand und den Ball zum 1:0 über die Linie brachte.

Dortmund II schaffte es danach nicht, den Schalter umzulegen. Angetrieben von den heimischen Fans hielt Osnabrück die Intensität hoch und den Ball zumeist weit vom Tor weg. Dazu hatte der VfL auch weitere Möglichkeiten, so verpasste der eingewechselte Winter-Zugang Braydon Manu (71.) mit einem Kopfball nur knapp den zweiten Treffer. In der Schlussminute rettete Dortmunds Torwart Marcel Lotka gegen den frei vor ihm stehenden Joel Zwarts.

BVB II nun gegen Sandhausen

Der Dortmunder Nachwuchs hat in der 3. Liga nun ein Heimspiel: Am Samstag, 15. Februar, empfängt die BVB-U23 den SV Sandhausen. Anstoß ist um 16.30 Uhr.

Unsere Quellen: