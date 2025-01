WDR-Sport Nächster Abgang: Köln verleiht Dietz nach Österreich Stand: 05.01.2025 12:54 Uhr

Der 1. FC Köln hat erneut Platz für weitere Transfers gemacht. Nach der Leihe von Sargis Adamyan zu Jahn Regensburg verlässt auch Stürmer Florian Dietz den Klub bis zum Saisonende.

Wie die Herbstmeister der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag mitteilte, wechselt der 26-Jährige leihweise zum österreichischen Erstligisten SCR Altach. "Wir hatten mit Flo bereits im Sommer bei der Vertragsverlängerung eine mögliche Winterleihe vorbesprochen. Nun setzen wir diesen Schritt um", sagte Geschäftsführer Christian Keller, der sich von der Leihe mehr Spielpraxis für Dietz erhofft.

Dietz, der sich im Oktober 2022 eine schwere Knieverletzung zuzog und fast ein Jahr pausieren musste, spielt seit 2021 für die Kölner. In der Hinrunde war ihm beim FC nur eine Nebenrolle geblieben. In vier Einsätzen in Pokal und Liga spielte der Angreifer lediglich 88 Minuten. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis Sommer 2026.

Köln sucht weiter Verstärkungen

Köln darf erstmals seit eineinhalb Jahren wieder Transfers tätigen und will den Kader für den direkten Wiederaufstieg verstärken. Zuletzt kam Jusuf Gazibegovic vom österreichischen Meister Sturm Graz.

"Konkret wollen wir durch die erneute schwere Verletzung von Luca Kilian einen Innenverteidiger dazunehmen. Und auch wenn wir mit der Entwicklung unserer jungen Stürmer sehr zufrieden sind, würden wir gerne noch einen Neuner holen", hatte Keller zuletzt gesagt.