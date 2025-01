WDR-Sport Nach zwei Aufstiegen: Kok verlässt Preußen Münster Stand: 27.01.2025 16:13 Uhr

Preußen Münster und Abwehrspieler Thomas Kok trennen sich vorzeitig. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, habe man eine "für beide Seiten gute Lösung gefunden".

Der 26-Jährige hatte in Münster eigentlich noch einen Vertrag bis zum Sommer. Kok war im Januar 2022 zu den Preußen gewechselt. Mit den Westfalen stieg er 2023 von der Regionalliga in die 3. Liga auf. In der vergangenen Saison, die mit dem Zweitliga-Aufstieg endete, absolvierte der Niederländer 14 Partien für den SCP. In der zweiten Liga kam er nicht zum Einsatz.