WDR-Sport Nach Schulter-OP: Saisonaus für Münster-Kapitänin Korevaar

Nach Schulter-OP: Saisonaus für Münster-Kapitänin Korevaar Stand: 29.02.2024 12:46 Uhr

Der USC Münster muss im Saisonfinale der Volleyball-Bundesliga auf seine Kapitänin Demi Korevaar verzichten. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, unterzog sich die 23-Jährige bereits am Dienstag einer Operation an der Schulter und fällt nun mehrere Monate aus.

Der Eingriff sei gut verlaufen. "Für ihre weitere Karriere war es wichtig, das jetzt zu machen", sagte der Sportliche Leiter Ralph Bergmann. Schon im Oktober hatte sich die Niederländerin im Training verletzt und spielte anschließend unter Schmerzen.

"Ich bin froh, dass wir endlich den Grund für die Schmerzen und eine passende Lösung gefunden haben, weil das in den letzten Monaten echt frustrierend war", sagte Korevaar. Im nächsten Spiel am 10. März empfängt das Team von Trainerin Lisa Thomsen die Ladies in Black Aachen (16.00 Uhr/Dyn). Libera Zoe Fleck wird dann das Kapitänsamt übernehmen - im Mittelblock sollen Luisa van Clewe und Amalie Jörgensen Korevaar ersetzen.