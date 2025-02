Heimspiel gegen Schalke Nach Pokal-Drama: Köln hat den nächsten "großen Klub im Haus" Stand: 07.02.2025 22:17 Uhr

Nach dem bitteren Pokal-Aus unter der Woche muss der 1. FC Köln seinen Fokus innerhalb weniger Tage auf die Mission Aufstieg richten. Am Sonntag (13.30 Uhr) kommt mit Schalke 04 der nächste große Name nach Köln Müngersdorf.

Von Jakob Halbfas

Es ist die eine Frage, die sich nach dem Pokal-Drama in Leverkusen stellt: Wie hat der 1. FC Köln den Beinahe-Einzug in das Pokal-Halbfinale verkraftet und vor allem: Wie viel Kraft haben die 120 Minuten am Mittwoch beim unglücklichen 2:3 in Leverkusen gekostet?

Stellt sich am Sonntag die Kraftfrage?

Fünf Kölner Feldspieler absolvierten die volle Distanz, darunter auch die beiden Mittelfeldmotoren Eric Martel und Dejan Ljubicic, die auch am Sonntag beim nächsten Topspiel gegen Schalke 04 fest eingeplant sind.

Kölns Trainer Gerhard Struber zeigte sich zwei Tage nach dem Pokal-Aus sichtlich zuversichtlich auch ob der Fitness und Spritzigkeit seiner Mannschaft. Auch Torschütze Damion Downs, Linton Maina und Max Finkgräfe, die in Leverkusen alle drei angeschlagen ausgewechselt wurden, seien einsatzbereit. "Max Finkgräfe ist fit, der hat seine Tests hervorragend absolvieren können", sagte Struber am Freitag.

Einsatz von Florian Kainz noch offen

Während Tim Lemperle und Julian Pauli weiterhin verletzt ausfallen, steht hinter einem Einsatz von Florian Kainz noch ein Fragezeichen.

Egal mit welchem Personal, für Struber und den FC geht es darum, das bittere Aus in positive Erkenntnisse umzuwandeln. Spiele wie die am Mittwoch würden eine "gewisse Kraft" geben. Und so will der 48-Jährige wieder "Lust und Freude" sehen, stellt aber auch klar: Es gelte, "ins Hier und Jetzt reinzukommen. Wir haben wieder einen ganz großen Klub im Haus."

S04 hat Niederlage gegen Magdeburg aufgearbeitet

Mit den Königsblauen kommt nicht nur ein großer Klub, sondern auch eine spielstarke Mannschaft ins Rheinland. "Eine Mannschaft, die im Ballbesitz richtig Qualität hat" und "unberechenbar" sei. Aber auch der FC wird - anders als in Leverkusen - über Ballkontrolle ins Spiel finden müssen. "Da stecken wir gerade in einem Prozess. Wir haben jetzt wieder gezeigt, wie effizient wir sein können, wenn wir über den Konter messerscharf sind", sagte Struber.

Schalke gibt sich in der Vorbereitung, trotz der 2:5-Niederlage zuletzt gegen Magdeburg, selbstbewusst. "Wir haben schon gezeigt, dass wir gute Mannschaften herausfordern können, wenn wir alle da sind und zusammen einen guten Tag haben. Das Vertrauen ist da", sagte Schalke-Trainer Kees van Wonderen vor dem Spiel.

Neuzugang Barkok noch keine Option

In der Liga sei jedes Spiel ein Kampf um die Punkte. "Die Hoffnung ist, auf uns selbst zu schauen. Auf unsere Qualität und unsere Spielweise. Ich weiß aber auch, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen werden und top sein werden", sagte der Niederländer. Spiele wie die 2:5-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg hätten gezeigt, dass noch Verbesserungen nötig seien. "Wir sind auf einem guten Weg, das spüren und fühlen wir. Wir sind aber noch lange nicht da."

Personell sieht es beim Tabellen-13. vor dem Duell am Rhein gut aus. "Wir können aus einem großen Kader wählen", betonte van Wonderen. Paul Seguin werde gesperrt fehlen, Emil Hjölund sei weiterhin verletzt. Noch kein Thema für den Kader ist der Mainzer Neuzugang Aymen Barkok. "Er braucht noch ein bisschen Zeit, um in seine beste Verfassung zu kommen und sich von einer leichten Grippe zu erholen", sagte der 56-Jährige.

Der Kölner Blick ist vor allem auf die beiden Offensivkräfte Kenan Karaman und Moussa Sylla gerichtet. Struber bezeichnete Sylla als "TGV mit Hochgeschwindigkeit" und warnte vor Kapitän Kenan Karaman, "der oft verblüffende Dinge fabriziert."

