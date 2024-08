WDR-Sport Nach Angriff in Solingen: DFL empfiehlt Bundesligisten Trauerflor Stand: 24.08.2024 12:14 Uhr

Nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen empfiehlt die Deutsche Fußball Liga den Erst- und Zweitliga-Klubs, in den Partien am Samstag mit Trauerflor aufzulaufen. Das teilte die DFL auf Anfrage mit.

In der Bundesliga stehen am Samstag sechs Partien an, darunter am Abend das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. In der 2. Liga gibt es vier Partien, um 20.30 Uhr empfängt der 1. FC Köln Eintracht Braunschweig, zuvor spielt Preußen Münster gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Ob es für die Partien in Nordrhein-Westfalen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen geben wird, ist nicht bekannt. Köln ist knapp 40 Kilometer von Solingen entfernt, Dortmund gut 60.

Drei Menschen tot, acht verletzt

Bei dem Angriff am Freitagabend in Solingen waren nach Polizeiangaben drei Menschen getötet und acht verletzt worden. Die Polizei in NRW stufte die Tat wegen des zielgerichteten Vorgehens des Täters als Anschlag ein. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem Täter.