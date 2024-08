WDR-Sport Münster holt HSV-Stürmer Nemeth als Batmaz-Ersatz Stand: 23.08.2024 18:41 Uhr

Preußen Münster hat am Freitag Stürmer Andras Nemeth vom Ligakonkurrenten Hamburger SV ausgeliehen.

Damit reagierte der Aufsteiger auf die Verletzung seines Top-Torschützen Malik Batmaz, der sich Mitte August in einem Testspiel das Kreuzband gerissen hatte. Nemeth, der noch einen Vertrag bis 2026 in Hamburg besitzt, soll in Münster Spielpraxis sammeln.

Der 21 Jahre alte Ungar, der zunächst bis zum Saisonende zu den Adlerträgern wechselt, kommt bislang auf 39 Zweitliga-Einsätze. "Andras ist ein Spieler, der uns mit seiner Qualität und seinem Spiel sofort weiterhelfen wird", lobte Münsters Sportchef Ole Kittner den Neuzugang.

Nemeth und Hamburg - schnelles Wiedersehen

Für den Mittelstürmer könnte es zu einem schnellen Wiedersehen mit den alten Kollegen kommen: Schon in einer Woche treten die Münsteraner in der 2. Bundesliga beim HSV an.