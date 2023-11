WDR-Sport MSV-Frauen mit neuem Mut nach Wolfsburg Stand: 17.11.2023 16:36 Uhr

Der MSV Duisburg wartet in der Frauen-Bundesliga weiter auf den ersten Saisonsieg. Vor dem Spiel bei Topklub VfL Wolfsburg herrscht trotzdem Optimismus.

Am vergangenen Sonntag setzte es für die Duisburgerinnen zwar bereits die fünfte Niederlage im siebten Saisonspiel. Aber das 0:2 bei Tabellenführer FC Bayern München war knapper als erwartet. Die Zebra-Frauen agierten kämpferisch und schlugen sich tapfer. An diese Leistung will das Schlusslicht nun anschließen.

Am Samstag (14 Uhr) geht es erneut zu einem absoluten Top-Team, nämlich dem Tabellenzweiten und amtierenden Pokalsieger VfL Wolfsburg. "Wir müssen ein ähnliches Spiel machen wie in München, was die Defensivarbeit und das Reinschmeißen angeht", fordert MSV-Trainer Thomas Gerstner vor dem schweren Auswärtsspiel. "Aber wir müssen in Wolfsburg das Ergebnis vielleicht dann wirklich bis zum Schluss eng halten."

Ohne eigenes Tor wird es schwierig

Während die Defensive zuletzt durchaus zu überzeugen wusste, fehlt den Meidericherinnen vorne weiter die Durchschlagskraft. Nur fünf eigene Treffer gelangen in den bisherigen sieben Spielen. "Man kann gegen so ein starkes Team nicht davon ausgehen, dass wir die Null halten", weiß Gerstner. "Ohne eigenes Tor kann man sowieso kein Spiel gewinnen, aber mit einem Unentschieden wird es sonst auch schwer."

Der MSV muss in der Autostadt ohne Natalie Muth auskommen, die gegen München die fünfte Gelbe Karte sah und gesperrt fehlt. Sarah Freutel, Alexandra Emmerling, Jelena Prvulovic und Ilayda Icier fallen weiterhin aus, Julia Kappenberger ist fraglich.