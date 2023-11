In den letzten Minuten fehlt es den Wölfinnen ein bisschen an der Präzision der Pässe. Immer wieder kommt der letzte Pass nicht an. Erst sieht Pajor auf der linken Seite nicht Huth und flankt den Ball ideenlos ins Zentrum. Dann ist der Pass von Lattwein auf Brand zu ungenau.

Für Duisburg läuft es in der Saison in der Bundesliga noch gar nicht. Das Team von Cheftrainer Thomas Gerstner wartet nach sieben Spielen immer noch auf den ersten Sieg. Nur gegen Freiburg (2:2) und den Aufsteigerinnen aus Leipzig (1:1) konnten die Duisburgerinnen Punkte holen. Sonst gab es für den MSV unter andere Niederlagen gegen Hoffenheim (0:9), Köln (1:4), Essen (0:1) und Frankfurt (1:5). Zuletzt kassierte die Tabellenletzten eine 0:2-Niederlage gegen die Münchnerinnen und stehen mit zwei Zählern weiter auf den zwölften und letzten Rang in der Frauen-Bundesliga.

Wolfsburg steht mit 16 Punkten auf den zweiten Platz in der Frauen-Bundesliga. Nach drei Pflichtspiel in Folge ohne Sieg folgte am vergangenen Wochenende für das Team von Cheftrainer Tommy Stroot ein klarer 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg. Zuvor hatte es unter anderem eine 0:2-Niederlage gegen den Paris FC im Rückspiel der Champions-League-Playoffs gegeben. Damit verpassten die Wölfinnen nach dem Einzug in der vergangenen Saison ins Champions-League-Finale, in dieser Saison die Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase. Zudem gab es in der Liga für die Niedersächsinnen gegen die TSG Hoffenheim nur 2:2-Unentschieden und gegen den FC Bayern München eine 1:2-Niederlage. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden heute könnten die Wolfsburgerinnen für eine Nacht wieder die Tabellenführung in der Frauen-Bundesliga übernehmen.