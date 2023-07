WDR-Sport MSV Duisburg verstärkt sich mit Mittelstürmer Köpke Stand: 03.07.2023 15:51 Uhr

Der MSV Duisburg hat seinen dritten Zugang für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga vorgestellt. Mittelstürmer Pascal Koepke schließt sich den "Zebras" an.

Das gab der Ruhrpott-Klub am Montag (03.07.2023) bekannt. Köpke, der es für Nürnberg verletzungsbedingt in der letzten Spielzeit nur zu sieben Einsätzen (ein Assist) in der 2. Bundesliga brachte, kommt ablösefrei aus dem Frankenland und erhält einen Vertrag für eine Saison mit Option auf Verlängerung.

"Pascal passt mit seinen 27 Jahren perfekt in die Altersstruktur, die wir uns für unseren Kader vorgestellt haben. Als Mittelstürmer, der in den ersten drei Ligen unterwegs war, bringt er zudem eine Menge Erfahrung und Flexibilität mit, die uns in der neuen Spielzeit helfen wird", wurde Sportchef Ralf Heskamp in der Mitteilung zitiert.