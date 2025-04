WDR-Sport MSV Duisburg kurz vor Drittliga-Rückkehr Stand: 20.04.2025 16:00 Uhr

Der MSV Duisburg hat den nächsten Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Die Sportfreunde Lotte verhinderten den vorzeitigen MSV-Aufstieg.

Nach nur einem Jahr in der Regionalliga West steht der MSV Duisburg kurz vor der Rückkehr in die 3. Liga. Der MSV gewann sein Heimspiel am Ostersonntag (20.04.2025) gegen den 1. FC Köln II nach Rückstand mit 3:1 (0:1) und hat fünf Spiele vor Saisonende elf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Gütersloh.

Marco Höger verpasste den MSV in der 26. Minute zunächst einen Dämpfer und brachte die FC-Reserve mit 1:0 in Führung. Nach der Pause drehte Duisburg die Partie aber innerhalb von sieben Minuten. Jakob Bookjans (49.) und Steffen Meuer (56.) trafen, In der Nachspielzeit traf Dustin Wilms zum Endstand (90.+1).

Dass die Duisburger noch nicht den Aufstieg feiern durften, liegt daran, dass die Sportfreunde Lotte am Samstag ihre Pflichtaufgabe gegen die komplett neu formierte Mannschaft des 1. FC Düren gelöst haben. Das 4:1 (3:1) war ihr dritter Sieg in Folge.

Gütersloh zwölf Spiele ungeschlagen

Noch beeindruckender ist die Serie des FC Gütersloh. Der ist nach dem 4:3 (1:2) gegen den 1. FC Bocholt bereits seit zwölf Spielen ohne Niederlage. Dabei lagen die Hausherren nach 53 Minuten noch 1:3 hinten, doch ein Doppelschlag von Luis Frieling (55.) und Allan Firmino Dantas (57.) brachten Gütersloh zurück ins Spiel. Patrik Twardzik gelang in der 93. Minute per Efmeter schließlich sogar noch der Lucky Punch für den FCG, der dadurch auf Rang zwei sprang.

Rot-Weiß Oberhausen dagegen rutschte auf Platz vier ab. Die Kleeblätter patzten überraschend deutlich mit 0:3 gegen die abstiegsbedrohte Reserve des FC Schalke 04. Yannik Tonye und Pierre-Michel Lasogga sorgten mit ihren Toren in der 27. und 28. Minute für die 2:0-Halbzeitführung. Peter Remmert machte nach 51 Minuten den Sack zu.

Wiedenbrück schnuppert am rettenden Ufer

Im Abstiegskampf haben die Wiedenbrücker einen Big Point gelandet. Im Kellerduell bei Eintracht Hohkeppel feierten sie einen wichtigen 4:2 (3:1)-Erfolg und rückten als 16. bis auf einen Zähler an die Nicht-Abstiegsplätze ran. Auf Rang 15 liegt nach dem 30. Spieltag der KFC Uerdingen, der 0:2 (0:2) bei Fortuna Düsseldorf II verlor. Danny Latza und Luca Majetic trafen noch in Hälfte eins für die Rheinländer.

Außerdem trennten sich am Samstag Paderborn II und Fortuna Köln torlos. Der Wuppertaler SV setzte sich gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (1:0) durch.