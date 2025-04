WDR-Sport Medien: Hertha-Juwel Maza und Bochums Oermann vor Wechsel nach Leverkusen Stand: 24.04.2025 21:07 Uhr

Bayer Leverkusen hat laut Medienberichten das Rennen um Top-Talent Ibrahim Maza vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC für sich entschieden. Auch Tim Oermann vom VfL Bochum soll kommen.

Das berichten am Donnerstag übereinstimmend der "Kicker", die "Bild" und "Sky". Laut "Kicker" soll Maza noch in dieser Woche einen Vertrag bis 2030 unterschreiben und rund zwölf Millionen Euro Ablöse kosten.

Maza im Fokus zahlreicher Topklubs

Der algerische Nationalspieler hat sich vor allem in der laufenden Saison in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. In bislang 29 Zweitliga-Partien kommt der Offensivspieler auf fünf Tore und fünf Vorlagen. Erst im vergangenen Sommer hatte das Hertha-Eigengewächs seinen Vertrag in Berlin bis 2027 verlängert, darin seien laut "Bild" jedoch zahlreiche Ausstiegsoptionen verankert gewesen.

In Leverkusen könnte Maza nicht nur Champions League spielen und um die Meisterschaft kämpfen - er wäre auch ein Ersatz im Falle eines möglichen Abgangs von Jungstar Florian Wirtz.

Bayer angeblich mit Bochums Oermann einig

Auch für die Defensive bahn sich ein Neuzugang zur kommenden Saison an. Wie mehrere Medien am Donnerstagabend berichteten, ist sich Leverkusen mit dem Bochumer Verteidiger Tim Oermann bereits über einen Transfer einig, Gespräche mit dem VfL laufen bereits.

Der 21-Jährige ist als rechter Innen- und Außenverteidiger einsetzbar. Nach Angaben des kickers soll Oermann in diesem Sommer verpflichtet, in der kommenden Saison aber noch verliehen werden.

