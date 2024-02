WDR-Sport Max Finkgräfe - gebürtiger Gladbacher und doch ein "typischer FC-Spieler" Stand: 13.02.2024 14:13 Uhr

Der 1. FC Köln hat mit dem Punktgewinn in Hoffenheim eine kleine Serie von drei ungeschlagenen Spielen in Serie gestartet. Einen großen Anteil daran hat der erst 19-Jährige Max Finkgräfe.

Von Jakob Halbfas

Max Finkgräfe ist der Durchstarter beim 1. FC Köln. Am vergangenen Wochenende erzielte der Außenverteidiger in Hoffenheim (1:1) mit einem sehenswerten Freistoß in seinem zwölften Bundesligaspiel sein erstes Tor.

Finkgräfe auf den Spuren von Thielmann

Gerade in den Karnevalstagen tut der 19-Jährige der angeknacksten kölschen Seele mit seiner Spielfreude und seinem kämpferischen Einsatz gut. So einen wie Finkgräfe hat man sich in Köln in den vergangenen Jahren sehnlichst herbei gewünscht. Einen jungen Spieler, der aus der U19 mit kurzem Anlauf den Sprung zu den Profis schafft. Der letzte, dem das gelang, ist Jan Thielmann, mittlerweile 100-facher Bundesligaspieler und seit fünf Jahren fester Bestandteil der Profis.

"Die Fans, die Max noch nicht so kennen werden alle begeistert sein, was für ein bodenständiger Typ ist. Er identifiziert sich mit dem Verein zu 100 Prozent", sagt Kölns U19-Trainer Stefan Ruthenbeck über seinen Schützling. Dabei lebt und spielt Finkgräfe erst seit knapp zweieinhalb Jahren in Köln.

Stationen in Düsseldorf, Dortmund und Gladbach

Finkgräfe, ausgerechnet in Mönchengladbach geboren, hat bereits die Nachwuchsleistungszentren (NLZ) von Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach hinter sich. Im Sommer 2021 wechselte der Linksfuß vom Düsseldorfer Verein SG Unterrath zum FC in die U19.

"Max ist eigentlich ein typischer FC-Spieler. Jemand, den wir aus einem anderen NLZ gezogen haben. Viele haben gedacht, aus dem wird nichts. Wir haben es geschafft, die nächsten Schritte einzuleiten", sagt Ruthenbeck. Einer dieser Schritte war es, ihn von der U19 direkt zu den Profis zu holen. Noch im vergangenen Jahr hatte Finkgräfe einen großen Anteil am Pokalsieg der U19. In der aktuellen Saison spielt der 19-Jährige häufiger für die Profis (12) als für die U21 (8). Das liegt zum einen auch an seiner körperlichen Verfassung.

Körperlich und mental reif für die Bundesliga

"Er ist in Sachen Athletik extrem weit, er kann die Intensität, die im Profifußball und in der Bundesliga gefragt ist, mitgehen. Er ist extrem dynamisch, bringt einen guten Körper mit und hat somit die Stabilität auch dann diese Zweikämpfe zu führen", sagt U21-Trainer Evangelos Sbonias.

Und auch mental scheint der Youngster eine große Stärke mitzubringen. "Er geht gut mit den Dingen um, ist sehr kritisch mit sich selbst, in der ein oder anderen Situation vielleicht sogar auch ein Stück weit zu kritisch. Das ist ein großes Plus, das er mitbringt", sagt Sbonias und wird von Kölns Chef-Trainer Timo Schultz bestätigt: "Max ist ein sehr aufgeräumter Typ, der mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben wird." Auch Kapitän Florian Kainz hat "keine Angst, dass er abhebt. Er ist ganz klar im Kopf und arbeitet hart."

Einsatz am Freitag gegen Bremen noch fraglich

Und das auch abseits des Trainingsplatzes. Finkgräfe belegt neben dem Profi-Alltag einen Kraftfähigkeits-Kurs an der Deutschen Sporthochschule Köln. "Da quäle ich mich durch und danach habe ich dann Training und da freue ich mich dann wieder drauf."

Nachdem Finkgräfe am Sonntag kurz vor Schluss mit lädiertem Knöchel ausgewechselt werden musste, ist ein Einsatz am Freitag im Heimspiel gegen Werder Bremen noch offen. Fest steht, dass ein Ausfall des Durchstarters schon jetzt eine Lücke bei den abstiegsbedrohten Kölnern hinterlassen würde.