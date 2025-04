WDR-Sport Matchbälle für die Kölner Haie? Stand: 08.04.2025 14:01 Uhr

Das Blatt hat sich in den Playoff-Halbfinalpartien gewendet. Die Kölner Haie können sich mit einem Heimsieg gegen den ERC Ingolstadt eine optimale Ausgangsposition für das Erreichen des Finales verschaffen.

Von Jörg Strohschein

Wer diesen Verlauf nach dem ersten Spiel der Halbfinal-Serie zwischen den Kölner Haien und dem ERC Ingolstadt vorausgesagt hätte, der wäre womöglich von den Eishockey-Fans aus der Domstadt nur sehr ungläubig angeschaut worden. Schließlich ging die Auftaktpartie in Oberbayern mit einem nahezu desaströsen 0:7 aus Sicht der damaligen Gäste zu Ende.

Doch im DEL-Eishockey scheint nichts unmöglich. Nach drei gespielten Partien sind es jetzt die Kölner, die im Best-of-seven-Modus vorne liegen. Mit anderen Worten: Mit zwei weiteren Erfolgen hat die Mannschaft von Trainer Kari Jalonen das Finale erreicht.

Es kommt auf Kleinigkeiten an

"Es ist schön zu sehen, dass wir nach der ersten Niederlage zurück in die Serie gefunden haben", sagt Haie-Sportdirektor Matthias Baldys über die zügige Entwicklung. "Aber wir sind in den Playoffs. Das gilt es nur, von Tag zu Tag zu denken. Wir haben nichts erreicht."

So soll es sein: Am Mittwochabend (9.4.2025, ab 19.30 Uhr im Live-Ticker) geht es in der ausverkauften Kölner Arena für die Haie um zwei Matchbälle. Worauf es ankommen wird? Wahrscheinlich um Nuancen: "Beide Mannschaften kennen sich mittlerweile genau, da kommt es auf Kleinigkeiten an", sagt der Coach der Kölner.

Jalonen ist es gelungen, die richtigen Schlüsse aus der Auftaktniederlage zu ziehen. Die Haie verteidigen kompakter, hatten mit Schlussmann Julius Hudacek zudem einen überragenden Akteur auf dem Eis, der insgesamt 39 Schüsse abwehren konnte - und die Ingolstädter dadurch verzweifeln ließ.

Wie vor 23 Jahren?

Und im Angriff überzeugten die Kölner mit Effektivität und Kaltschnäuzigkeit. Und so könnte sich Geschichte wiederholen: Vor 23 Jahren feierten die Kölner den bislang letzten Meistertitel.

Auch damals waren sie als Tabellensechster der Hauptrunde als krasser Außenseiter in die Playoffs eingezogen - und haben dann alle überrascht. Diesem sportlichen Kunststück könnten sie mit einem weiteren Erfolg nun einen großen Schritt näher kommen. Die fünfte Partie wird am Freitag in Ingolstadt gespielt.