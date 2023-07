WDR-Sport Markus Rehm will legendären Rekord von Mike Powell knacken Stand: 11.07.2023 14:35 Uhr

Prothesenspringer Markus Rehm befindet sich in bestechender Form und peilt bei der Para-Leichtathletik WM in Paris die 6. Goldmedaille in Folge an. Auch der ganz weite Sprung könnte gelingen.

Auch abseits des “Stade Sébastien Charléty“ im Süden von Paris macht Markus Rehm derzeit einen entspannten und lockeren, aber fokussierten Eindruck. Der dreimalige Paralympicssieger im Weitspringer weiß, was er will - und was er kann.

Mit neuem Weltrekord zur WM

Vor gut zwei Wochen gelang dem 34 Jährigen erneut ein ganz weiter Satz: Beim LAZ-Meeting in Rhede sprang der Prothesenspringer mit 8 Meter 72 neuen Weltrekord und verbesserte seine erst wenige Wochen zuvor in Barcelona aufgestellte Bestmarke um 8 Zentimeter. Ein Sprung, der - ein weiteres Mal - für Aufsehen sorgte: Denn der Leverkusener sprang 30 Zentimeter weiter als der derzeit beste Springer der Welt ohne Behinderung, der Inder Jeswin Aldrin. Und: 81 Zentimeter weiter als der jahresbeste deutsche Weitspringer Felix Wolter (Stand 10.07.2023).

Noch nie sprang ein deutscher Springer weiter als Rehm

Die neue Bestmarke von 8 Meter 72, sie bedeutet Markus Rehm viel. Nie zuvor sprang ein deutscher Weitspringer – ob mit oder ohne Behinderung – weiter. Der bisher weiteste Sprung eines Deutschen gelang Sebastian Bayer 2009 bei der Hallen-EM in Turin mit 8 Meter 71, den Freiluftrekord hält Lutz Dombrowski, der mit 8 Meter 54 1980 in Moskau Olympia-Gold für die DDR gewann.

Zitat: Markus Rehm „ …“

Mike Powells Weltrekord von 8,95m im Visier

Auch mit der bisher noch nie erreichten Marke von 9 Metern setzt sich Rehm inzwischen gedanklich auseinander. Lange hielt er es nicht für möglich so weit zu springen, doch das hat sich in der Zwischenzeit geändert: Der Weltrekord des US Amerikaners Mike Powell von 8 Meter 95 erscheint dem Orthopädietechnik-Meister mittlerweile im Bereich des Möglichen. Nicht unbedingt schon im Wettkampf am Freitag, aber in den nächsten Monaten. Nur noch 23 Zentimeter fehlen dem für den TSV Bayer 04 Leverkusen startenden Springer bis zum 32 Jahre alten Weitsprung-Weltrekord. Zitat: „ … „

„Man muss sich höhere Ziele stecken, um den nächsten Schritt zu machen“

Weitspringer Markus Rehm (l) mit Steffi Nerius (r) beim Heimspiel Para Leichtathletik in Leverkusen.

Auch Trainerin Steffi Nerius hält die Weite für möglich, vielleicht sogar schon im Wettbewerb am Freitag – falls alle Bedingungen perfekt sind. "Das Stade Charléty ist ein geschlossenes Stadion, bisher gab es nur wenig Wind und kaum Rückenwind. Mal abwarten, wie das am Freitag ist."

Die Speerwurfweltmeisterin von 2009 trainiert Rehm seit ihrem Karriereende und weiß, dass der erneute Weltrekord ein zusätzlicher Motivationsschub für ihren Athleten ist. "Es war schon das Ziel bester deutscher Weitspringer zu werden und weiter als Sebastian Beyer zu springen."

9 Meter Marke im Bereich des Möglichen

Nerius traut ihrem Schützling einen Sprung an die 9 Meter-Marke zu. "Die Landung bei den 8 Meter 72 war nicht optimal. Man muss für so einen Sprung auch im Kopf bereit sein. Markus war selber überrascht, wie weit er gesprungen ist und ist in der Luft abgekippt. Jetzt weiß er, dass er die Beine noch länger anheben muss."

Neue Athleten in der Leverkusener Trainingsgruppe haben Rehm im Wintertraining gefordert und neue Impulse gegeben. Mit Blick auf die Paralympics im kommenden Jahr in Paris sieht Nerius durchaus noch Verbesserungspotential. "Wir werden an der Sprintfähigkeit arbeiten, damit Markus noch schneller im Anlauf ist."

Erfolgreiche Zusammenarbeit seit 14 Jahren

Wie lange die beiden noch DAS Erfolgsduo in der deutschen Para-Leichtathletik bilden, steht noch in den Sternen. Die ehemalige Speerwerferin, die in Leverkusen Leiterin des Sportinternats ist, macht ihre weitere Trainerkarriere von ihrem Athleten abhängig: "Für mich ist klar, dass ich als Trainerin aufhöre, wenn Markus seine Sportkarriere beendet. Bei den Paralympics im kommenden Jahr ist er 36. Aber wann er Schluss macht, kann natürlich nur er selbst entscheiden."

Weitspringer Markus Rehm vom TSV Bayer 04 Leverkusen im Sprung

Nach den jügsten Wettkampfergebnissen geht der gebürtige Göppinger mit breiter Brust in den Wettkampf am Freitag und peilt die sechste WM-Goldmedaille in Folge an: Zitat: …““ …““

Es könnte die Saison seines Lebens werden, noch nie lieferte er bessere und konstantere Ergebnisse ab, als in den letzten Monaten. Trotzdem, so der viermalige Paralympics-Sieger, gebe es bei ihm "kein Zufriedensein". Denn: "Es gibt immer den Anspruch, dass vielleicht noch mehr geht."